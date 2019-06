Får Rødovre ny minister

Sidste gang en minister boede i Rødovre, hed han Ole Sohn. Måske ses han med den næste, her på billedet fra 2012, hvor han besøger Espelunden med Morten Bødskov.

FV19 Ikke siden Ole Sohn i 2011 blev valgt til vækst- og erhvervsminister har Rødovre haft en minister boende i byen. Det kan meget vel ændre sig, hvis den tidligere justitsminister, Morten Bødskov (S) bliver en del af ministerkabalen. Selv har hovedpersonen, der sidste år flyttede til kommunen, ingen kommentarer.

Af André Bentsen

Mens næste udgave af Rødovre Lokal Nyt køres ud til de bude, der skal dele den rundt til byens postkasser og virksomheder sidder valgets vindere og lægger puslespil. Hvem er hot og hvem er not, hvem skal være minister – og for hvad?

I Rødovre har den i skrivende stund nuværende erhvervsminister, Rasmus Jarlov (C), været meget aktiv med busturer og debatter, men det har den socialdemokratiske tidligere justitsminister, Morten Bødskov, også.

Da Socialdemokratiet (igen i skrivende stund) står til at skulle danne regering ville vi derfor gerne høre Bødskov, om chancerne for, at Rødovre får en ny minister. Og denne gang en som faktisk bor i kommunen. Den gætteleg ville hovedpersonen dog ikke være med til.

”Det har jeg ingen kommentarer til. Lige nu bruger jeg alle mine kræfter på at sikre, at Rødovre igen kan blive repræsenteret i Folketinget,” svarer Morten Bødskov.

Han er af mange politiske eksperter spået til en plads som erhvervsminister, hvis det bliver Mette Frederiksen (S), der skal danne regering. Hun har dog også præsenteret et stort politisk velfærdsudspil sammen med borgmesteren i Herlev, Thomas Gyldahl, hvor Bødskov også er opstillet, så der er med andre ord to ministerkandidater fra valgkredsen med i tankespillet.

Mens Morten Bødskov ikke selv vil udtale sig om det, tør Rødovres tidligere viceborgmester, Jan Kongebro (S) godt vædde en fadøl på, at Bødskov i hvert fald vil blive nævnt før Gyldahl som borgmester, når det kommer dertil på valgnatten.

Hvordan det ender kan du selvfølgelig læse mere om på rnn.dk i løbet af ugen.