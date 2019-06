Få en revisor til at fikse regnskabet, mens du holder barsel

SPONSORERET INDHOLD Er du selvstændigt erhvervsdrivende og gravid? Så er der formentlig mange ting, du skal have styr på og mange løse ender, der skal lukkes, inden du går på barsel.

Der er dog én ting, som ikke kan fikses lang tid i forvejen – nemlig alt det regnskabsmæssige. Ønsker du eksempelvis at holde barsel i 6 eller 12 måneder, så er der nogle ting, der skal indberettes til SKAT løbende, fordi du driver en virksomhed. Dette gælder også, selvom der ikke er aktivitet i virksomheden under din barsel.

Har du medarbejdere ansat og lader virksomheden køre videre, mens du selv er på barsel, så er der i høj grad masser af arbejde inden for bogføring og regnskab, der skal være styr på. Som ejer af en virksomhed, så har man selv det overordnede ansvar for alt, også selvom man er på barsel. Det er derfor vigtigt, at der er styr på økonomien i virksomheden, og at moms og skat indberettes rettidigt og korrekt.

Få andre til at indhente tilbud på revisorer for dig

Her kan det være en oplagt mulighed at hyre en revisor til at stå for regnskaberne, mens man holder barsel. Derved er du sikker på, at det hele bliver noteret korrekt, og du kommer derfor ikke i klemme hos skat, ligesom du ikke risikerer at snyde dig selv for nogle penge. Bor du eksempelvis i Rødovre, så kan du gøre det endnu nemmere for dig selv ved at bede andre om at indhente tilbud på revisorer for dig.

Det er der flere fordele ved:

Revisorerne ved, at de er i konkurrence med andre, der bliver tilbudt opgaven.

Du sparer tid og besvær ved at lade andre indhente tilbuddene.

Man kan finde denne ydelse gratis på nettet.

Man kan nemlig gratis og uforpligtende bede om flere tilbud på en revisor. Er man ikke tilfreds med tilbuddene, så kan man bare afvise dem. Læs mere og find en revisor i Rødovre på under 48 timer.

Opnå en bedre indre ro i barslen ved at vide, at der er styr på økonomien

Ved at lade en revisor om de tunge og tidskrævende arbejdsopgaver inden for økonomi, så kan du slappe mere af og fokusere på at nyde din barsel og den lille ny. Det kan naturligvis være svært ikke at kigge med på sidelinjen i virksomheden ind imellem, men det giver helt sikkert en større indre ro, når der er styr på økonomien. Denne ro vil komme både mor og barn til gode.

