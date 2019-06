Er øjenvippe serum for godt til være sandt?

SPONSORERET INDHOLD Mange kvinder søger altid at se pænere, og er villig til at gå langt for at opnå et bedre resultat. En af de voksende trends er øjenvippe serum. Flere og flere er begyndt at producere produktet, og det kan derfor være svært for forbrugeren at navigere rundt i hvad der fungerer og hvad der ikke gør.

Øjenvippe serummet er nødvendigvis ikke som så mange andre markeder, hvor kvalitet og pris går hånd i hånd, så man skal som forbruger derfor undersøge markedet godt, og lytte til andre forbrugere og deres erfaringer.

Det kan være svært at finde ud af, hvor man skal starte i sin søgen på længere øjenvipper, men et godt sted at starte kunne være et af Sanzi Beautys mest populære produkter. Deres vippeserum er godt anmeldt på blandt andet Trustpilot, hvor en af deres kunder, Anne-Sofie Elle Olsen, har skrevet: “Jeg har brugt Sanzi Beauty’s vippeserum i snart 10 uger og jeg kan kun sige, wauw! Sikke et resultat”.

Hvad kan man finde i øjenvippe serummet?

Det er vigtigt når man leder efter kosmetik produkter, udelukkende om det er øjenvippe serum, eller noget helt andet.

I øjenvippe serummet fra Sanzi Beauty får du ingredienser som glycerin, Arginine og myristoyl pentapeptide-17. Disse ingredienser er nøje udvalgt for at beskytte dine øjenvipper, og igennem flere undersøgelser er det blevet dokumenteret at disse ingredienser giver længere og mere markante øjenvipper.

Der er derfor belæg for at lige netop disse ingredienser giver en synlig forskel på dine vipper og øjenbryn. Flere af ingredienserne i Sanzi Beauty’s øjenvippe serum er også at finde i hårplejeprodukter, som skal forsøge at styrke håret via naturlige midler.

Der er ikke tilsat nogen former for olie eller parabener, hvilket gør Sanzi Beauty’s øjenvippe serum til et oplagt valg for dig, som ønsker et hormonfrit produkt. Når der ikke er tilsat nogen form for olie, så er produktet anvendeligt sammen med blandt andet eyelash extensions.