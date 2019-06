DM-bronze til RH

RHs U17 piger, der kom hjem fra Fyn med bronzemedaljer. Foto: Privat

beach håndbold I weekenden blev der afviklet DM og beach håndbold og RH kom hjem med medaljer.

Af Peter Fugl Jensen

Som altid er Rødovre Håndboldklub til DM i Beach Håndbold, som blev afviklet i Dalum nær Odense.

I slutkampene deltog 12 hold, som er fundet efter indledende kampe landet over og hos U17 pigerne var der et sæt DM-medaljer til RH, der vandt kampen om bronze med 2-1 over Svendborg. I semifinalen tabte rødovrepigerne med 0-2 til århusklubben HEI/VRI (der står for et holdfællesskab mellem Hjortshøj-Egå og Vejlby Risskov i det nordlige Århus), som senere vandt finalen over Horsens.

Hvad er beach håndbold?

Beach håndbold spilles efter særlige regler, eksempelvis vindes en kamp 2-0 eller 2-1 efter, hvor mange point, man scorer i hver halvleg. Point tildeles for en scoring, men er den udført spektakulært, eksempelvis mellem benene eller i en piruetter giver det flere points.