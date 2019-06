DM-bronze til CK Fix U15

Med en gennemsnitsfart på 39,33 km/t kørte Hugo Rishøj, forrest, Valdemar Kroman Jensen i røde sko og Marius Hobolth i den tredje hurtigste tid. Foto: Privat

cykelløb CK Fix fortsætter med fostre nogle af landets hurtigste cykelryttere. En trio bestående af 13-årige knægte, kørte DM-bronze hjem til Rødovre.

Af Peter Fugl Jensen

weekenden kørte CK Fix’ U15-drenge bronze-

medaljer hjem, da der blev afviklet DM i holdtidskørsel på landevej, som blev afviklet i Glyngøre ved Limfjorden.

I øsende regn og med knap 40 km/t i gennemsnit kørte Marius Hobolth, Valdemar Kromann Jensen og Hugo Rishøj ind i tredjebedste tid efter holdene fra Herning og Roskilde på den 16 km kuperede rute, hvor 10 hold deltog i U15 klassen.

DM-bronzen er ekstra flot, fordi de tre rødovreryttere kun er førsteårs i klassen.

CK Fix tre DM-medaljetagere er fra venstre Marius Hobolt, Hugo Rishøj og Valdemar Kroman Jensen.

De var selv overrasket

Det var ikke ventet, at CK Fix skulle kunne fejre endnu en DM-medalje og slet ikke i Rødovres stærkt kørende trio.

“Det var ikke forventet”, siger en glad Hugo Rishøj. Han fortsætter:

“Vi var egentlig kun med for at lære, men alt spillede vist for os”.

Marius Hobolth supplerer:

“Vi fik en god start og holdt et konstant tempo. Da vi så Århus-holdet, der startede et minut før os og vi kom tæt på dem, gav vi den en ekstra skalle og overhalede dem, og så var det ellers bare at give den tæsk hele vejen til mål”.

Valdemar Kromann Jensen istemmer:

“Ja, det var godt, I havde mig med, drenge,” sagde han kækt i et selskab, hvor humøret var tårnhøjt.

CK Fix trio brugte 23 minutter og 57 sekunder på at køre DM-rutens 15,7 kilometer. De var 12 sekunder fra en andenplads og 39 sekunder fra guldet, der blev vundet af Herning.

Rødovreislæt på DM

I alt 167 ryttere stillede op i de forskellige klasser. Danmarksmestre i eliteklassen blev holdet fra Rival Readynez Cycling Team med blandt andet den tidligere CK Fix rytter Rasmus Quaade på holdet.

I juniorklassen var der også DM-medaljer til tidligere rødovreryttere.

Danmarksmestrene fra Roskilde havde Kasper Andersen og Tobias Lund Andresen på holdet.

Vicemestrene fra ABC havde de tidligere CK Fix’ere Benjamin Hertz og Joshua Gudnitz i deres kvartet.

I U17 var rødovredrengen Gustav Wang den ene af en trio fra ABC, der var hurtigst på DM-ruten.

Hernings trio var hurtigst, så kom Roskilde og yderst til højre får CK Fix rytterne bronzemedaljerne om halsen.