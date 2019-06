MANGFOLDIGHED: Ny feature fra din lokalavis sætter fokus på danskheden i byen. Hvad gør egentlig dig til dansker? Foto: Red

#Derforerjegdansk Du kender Dansk Industri, Danske Bank og resterne af Dansk Folkeparti, men kender du danskerne? Det spørgsmål stiller Rødovre Lokal Nyt nu til læserne, når de sætter danskheden til debat ved at præsentere én ny dansker om dagen i håb om, at flere vil gøre det samme.

Af André Bentsen

#Derforerjegdansk Vi håber, at du vil dele dine tanker om

danskhed på din egen facebookvæg.

Det eneste du skal gøre for at vinde en fridag fra janteloven er at svare på: Derfor er jeg dansk og hvad er det sidste danske, du har gjort. Og så selvfølgelig huske at bruge #derforerjegdansk.

Hvad er det sidste danske du har gjort?

Spist stegt flæsk, tage i kolonihaven eller måske bare løbe en tur om Damhussøen, måske?

Spørgsmålet er egentlig ikke svært at svare på, alligevel vil en ny miniartikelserie vise danskhedens mange facetter ved at lade danskerne og især dem, som mange ikke synes er rigtig danske nok, fortælle lige netop deres historie.

Det er der allerede mange, der har sagt ja til at gøre på Facebook under #derforerjegdansk, men vi håber, at mange flere vil gribe bolden og én gang for alle gøre op med tanken om, at danskhed er en konkret ting, du kan pakke ind i dannebrogsflag og skylle ned med kolde Tuborg.

Målet er derfor, hver dag hen over sommeren, at præsentere én ny dansker, der med egne ord og billeder svarer på to helt simple spørgsmål;

Hvorfor er jeg dansk og hvad er det sidste danske, jeg har foretaget mig?

Tro os, når vi siger, at ikke to svar bliver ens. Til gengæld siger de noget om det land, du lever i, sætter ansigter på mennesker, der elsker deres land og at gøre en lille forskel, dér hvor de er.

Hvornår er man dansk?

For danskhed er mere end frikadeller og lys i vinduet. Det er summen af de mennesker og handlinger, der udgør Danmark. På godt og ondt og heldigvis mest på godt.

Idémageren til det hele, avisens tidligere ungeskribent, Minja Derkovic, blev, som mange andre, ramt af Stram Kurs’ definition på, hvad det vil sige at være dansk:

”At ens bedsteforældre kommer fra Danmark.”

Det fik hende til at skrive sin historie på Facebook under hashtagget #derforerjegdansk.

”Der er mange, som forsøger at tage patent på, hvad danskhed er og lige så mange, som forsøger at tage ordet fra dem, der bliver ramt af de ekskluderende definitioner. For mig er danskhed ikke bare et begreb. Det er selve symbolet på noget godt, som jeg elsker og som jeg elsker at være, men det er også hele tiden under angreb fra mørkemænd og frygt, der forsøger at bestemme, hvornår man er dansk nok til at være en del af fællesskabet,” siger Minja Derkovic.

”Der har lige været et valg, hvor hele overDanmark kæmpede om vores stemmer. Jeg synes, det her valg, mere end nogensinde før, viste, at det ikke er de stemmer, der gør en forskel. De stemmer, der gør en forskel, er dem, der taler for sig selv, så det håber jeg, at flere vil gøre gennem lokalavisen, der hvor jeg er vokset op,” tilføjer hun.

Danskere får en stemme

’Derforerjegdansk er et projekt, der starter fra bunden uden anden dagsorden end at give danskere deres egen stemme i debatten, så derfor er der hverken præmier eller særlig hædder til den dansker, der hver uge henover sommeren vil blive fremhævet som Ugens Dansker på Rødovre Lokal Nyts hjemmeside rnn.dk, men man vinder trods alt noget så udansk som en dags frifindelse fra janteloven.

”For lige netop den dag, må man godt sole sig i likes og danske skulderklap samt visheden om, at der sidder en mørkeræd meddansker et sted og ærgrer sig over din status som dansker,” slutter Minja Derkovic.

Kickstart til Mangfoldighedsfest

Den 22. juni holdt Integrationsrådet i Rødovre mangfoldighedsfestival, hvor frivillige foreninger og ildsjæle viser deres forskellige kulturelle baggrunde frem.

I den anledning kickstarter Rødovre Lokal Nyt miniserien ’Derfor er jeg dansk’ med at vise danskhedens mangfoldighed og hvem er bedre til at fylde rollen som ugens dansker ud, end initiativtageren Lally Parwana, der i netop denne uge fejrer sin 40-års fødselsdag som dansker.

”Jeg har lige været på højskole og drukket en bajer. Er det dansk nok,” spørger hun grinende på side 6.

I næste uge kan du læse

om Badia Ballan, en kristen, arabisk kvindes erfaringer fra Israel og Danmark. Det er nemlig præcis 50 år siden, at hun stævnede ud som ung arabisk pige på et krydstogtskib og slog sig ned i Rødovre.