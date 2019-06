Dårlig søvnkvalitet gør os overvægtige

Potentielle sammenhænge kan relateres til forhøjede kortisolniveauer og ændringer i væksthormonsekretion på grund af søvnmanglen, hvilket kan bidrage til udviklingen af ​​insulinresistens. Ifølge studier kan både for meget eller for lidt søvn derfor være med til at påvirke dit stofskifte, hvilket i sidste ende kan betyde, at du oplever vægtøgning.

Flere undersøgelser har fundet ud af, at folk med søvnproblemer er mere tilbøjelige til at være overvægtige. Anden forskning har identificeret sammenhænge mellem søvnmangel og hormonel ubalance, inflammation, ændringer i den måde, kroppen reagerer på glukose samt overstimulering af det sympatiske nervesystem. I undersøgelserne er der også blevet påvist en øget risiko for diabetes.

Flere undersøgelser har fundet ud af, at jo mindre vi sover, jo nemmere har vi også ved at tage på. Desuden viser andre undersøgelser, at hvis du ændrer dine søvnrutiner hele tiden, så bliver kroppen forvirret, hvilket kan resultere i en dårligere søvn. Dette kan ende med at gå udover din vægt.

Så hvor meget søvn har du brug for? En gennemsnitlig voksen har brug for omkring syv til otte timers søvn hver nat. De fleste voksne har brug for mindst syv timer, men du har måske brug for mere. Nøglen er at finde det antal timers søvn, hvor du vågner op og føler dig veludrustet til en ny dag.

Ønsker du at læse mere om, hvordan dårlige søvnvaner kan føre til flere kilo på kroppen, så kan du læse denne artikel fra Politiken.dk eller denne artikel fra Videnskab.dk.

At have fokus på at få nok søvn, er lige så vigtigt, som at være opmærksom på ens kost- og motionsvaner. Alle tre faktorer er nemlig afgørende for at opretholde en sund krop. Hvis du har problemer med at sove, så findes der dog flere gode råd, som du kan afprøve.