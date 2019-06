Byfest trodsede vejrguderne

60'er teltet var propfyldt med hovedsageligt unge mennekser torsdag, fredag og lørdag aften. Foto: Red.

rødovre byfest Selvom det buldrede og bragede, da LIGA gjorde sig klar til at indtage Rødovre Byfest, er det igen lykkedes holdet bag forstadsfesten at trodse både vejrguder og kedelig opførelse.

Af André Bentsen

Et sted mellem 10.000 og 15.000 glade mennesker er i løbet af de sidste tre dage gået en eller flere runder på rådhusplænen i Rødovre. Mange har været til koncert, flere har været i baren og rigtig mange har hilst på gamle venner. Fælles for dem alle er, at de er det indhold, der er nødvendigt for at skabe Rødovre Byfest, sådan som vi hader at elske den.

Byfesten kan samle de fleste mennesker i Storkøbenhavn til at holde en pissegod røvballefest. Det er der ingen andre på Sjælland der kan,” siger Martin Wallin, der med sikker hånd har styret DJ-pulten i Festteltet hver aften.

Lørdag aften fik han også hjælp af DJ Riffi, der i sin tid var med til at starte den lokale festivitas.

”Der er et gammelt menneske gemt i os alle, der godt kan lide at synge med. Diskotekerne i byen er blevet for fancy og handler kun om at blive set. Her handler det om træsko og have det sjovt,” siger Wallin, der især glæder sig over at se de mange mennesker ude på selve pladsen. Når det ikke lige regnede for meget altså.

”Tivoliet fungerer også godt. Der er fyldt godt op og børnene har det sjovt, og at det er i Rødovre, hvor vi alle kommer fra, der er det bare en kæmpe glæde at være med til at arrangere. Vi gør det fordi vi synes det er sjovt,” siger Martin Wallin, der sammen med resten af DJ-crewet har taget ferie fra rigtigt arbejde for igen i år at kunne banke alting sammen.

Torsdag aften var gennemsnitsalderen betydet lavere end de andre dage, og det skyldes ikke mindst en anden lokal fyr, Milbo, der er en gut, der bor i Rødovre, 100 meter fra, hvor han torsdag aften spillede nogle af de sange, der har fået 12 millioner streams på Spotify.

Det gjorde han godt, men det var alligevel Riffi og Wallin, der for alvor skrev Byfest med store bogstaver.

”For at spille et telt op, skal man kunne spille lidt af det hele og se, hvor de gerne vil hen. Man får skideballe, hvis man glemmer at spille nogle af traditionssangene, som Midt om Natten eller Sikke en Fest, vi har haft, så den fejl laver vi aldrig igen,” griner Martin Wallin.