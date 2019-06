Bliv synlig med SEO

sponsoreret indhold Der findes et utal af websites, men oftest er det de samme få, der bliver besøgt igen og igen. Disse hjemmesider har nødvendigvis ikke andet tilfælles, end at det er dem, der først kommer frem blandt de mange søgeresultater på diverse søgemaskiner.

Men hvad er det, der får nogle hjemmesider til at være på Googles side et, mens andre er helt tilbage på side tre og dermed aldrig bliver besøgt?

Det kan der være flere årsager til, men SEO dækker dem alle. SEO står for søgemaskineoptimering og er et nyttigt redskab til dig, der ønsker at se en markant stigning i antallet af besøgende på dit website.

Optimering er vejen frem

For at få den mest synlige hjemmeside er der mange faktorer, der spiller ind. Jo flere af disse faktorer du får optimeret på dit website, jo bedre et resultat kan du forvente. SEO kan koges ned til følgende syv elementer, der alle har indflydelse på synligheden af dit website:

Keyword-analyse Teknisk SEO Indholdsoptimering Linkbuilding Social synlighedsoptimering User engagement-optimering Effektmåling

Hvis du optimerer inden for alle de ovenstående områder, er du rigtig godt på vej. På Waimea Digital kan du læse en gratis guide om SEO, hvor du bliver rådgivet i, hvad elementerne indebærer, og hvordan du optimerer dem. Hvis det er for uoverskueligt selv at kaste dig ud i søgemaskineoptimeringen, kan du dog med fordel købe professionel hjælp fra andre.

Uanset hvor godt dit website allerede er, kan det være ligegyldigt, hvis der alligevel aldrig er nogen, der besøger det. Dette er selvfølgelig rigtig ærgerligt, men du kan heldigvis komme ud af problemet ved hjælp af SEO.

Hvis du allerede nu kan mærke, at SEO er den perfekte løsning for dig, er det bare om at kaste dig ud i det og undersøge, hvad der skal optimeres på netop din hjemmeside.