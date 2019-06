Bliv klog på Rødovre Port

byggeri 534 nye boliger, et nyt gadestrøg, en gang- og cykelbro over Tårnvej og tre høj-huse på henholdsvis 14, 16 og 19 etager. Rødovres ultra-stationsnære nye bydel ’Rødovre Port’ er i gang.

Af Christian Valsted

Hver torsdag kan nysgerrige og interesserede borgere blive klogere på det igangværende byggeprojekt ved at besøge byggepladsen, der ligger klods op ad Rødovre Station på den grund, der tidligere husede Rødovre Stationscenter.

På byggepladsen vil der hver torsdag fra klokken 16.30 til 17.30 være mulighed for at få besvaret spørgsmål om byggeriet i et info-skur fra medarbejdere, fra entreprenøren og Rødovre Kommune.

Rødovre Kommune godkendte lokalplanen for området i efteråret 2017 og senere rejste Gefion Group, der er bygherre, 800 millioner kroner til den nye bydel, der udgør samlet 37.500 etagemeter.

Infoskuret er foreløbigt tænkt opsat for en kortere prøveperiode, oplyser Gefion Group.