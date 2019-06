Blå nedsmeltning kan give Rødovre ministerpost

En af dem, der med sikkerhed er valgt ind fra Rødovre, Morten Bødskov, bejler stærkt til en plads som minister, men fokuserer lige nu kun på at give Mette Frederiksen arbejdsro til at danne regering.

Rødovres socialdemokratiske folketingsmedlem vil gerne være minister, men overlader trygt de tanker til partitoppen. ”Lige nu glæder jeg mig bare over det gode resultat,” siger Morten Bødskov.

Af André Bentsen

Morten Bødskov havde kun fået tre timers søvn, da han gav den som gæstelærer på Tinderhøj Skole i de første timer efter valget.

Alligevel havde Socialdemokratiets lokale spidskandidat nemt til både latter og smil.

”Det er fantastisk at opleve, at en intens valgkamp er gået godt, og at det nu er muligt at danne en socialdemokratisk regering,” sagde han i hjemkundskabslokalet, der var lavet om til valgfag i samfundsfag.

”Hos os i Rødovrekredsen ser det godt ud. Vi går lidt tilbage, og det hænger sammen med, SF og Radikale går frem, men også, at der er en højere stemmeprocent. Nominelt går vi frem i Rødovre,” forklarer Morten Bødskov.

Han synes selv, at partiet og kandidaterne har haft det rigtige fokus i valgkampen og er blevet belønnet for det.

”Vi har snakket om de samme ting, som folk spørger ind til, nemlig velfærd, uddannelse, klima og tidligere ret til pension. Det er de samme ting, vi nu vil gå ind i en regering med,” understreger Morten Bødskov, der ikke er sen til at analysere resultatet:

”Der er tale om total nedsmeltning af blå blok. DF og Liberal Alliance får hug og der er et massivt stemmespild. Valgets signal er et krav om forandring og det kommer til at ske inden for velfærd og klima nu, hvis Mette danner regering. Vi vil være garant for, at Danmark ikke bliver mere splittet, men samlet igen,” siger Morten Bødskov, der her inden regeringsdannelsen forsøger at glide af på ministerspørgsmålet.

”Man vil altid gerne være minister, men det er Mette Frederiksen, der afgør det. Jeg håber selvfølgelig at få et stærkt mandat både fra folketinget og lokalt, så de personlige stemmetal er spændende,” siger han.

Så du har ikke et ministerium, du helst vil være minister for?

”Jeg har masser af drømme, men dem holder jeg for mig selv, og lader Mette stå for alt det der. Vi vil forsøge at lave en socialdemokratisk étpartiregering og det er fokus lige nu.”