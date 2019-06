Bål i byen

På rådhuspladsen holder borgmester Erik Nielsen båltale klokken 20, hvorefter bålet vil blive tændt. Foto: Arkiv

sankthans Der er rig mulighed for at høre båltaler og se heksen blive sendt afsted på søndag.

Af Christian Valsted

Søndag den 23. juni er det sankthansaften og som altid markerer Rødovre Kommune aftenen med et stort arrangement på rådhusplænen. Fra klokken 17 vil der være

børneaktiviteter med hoppeborg, ansigtsmaling, ponyridning og klokken 19.30 vil Rødovre Musikskoles orkester, The Orchestra, underholde på scenen.

Borgmester Erik Nielsen står for aftenens båltale klokken 20 og når de sidste ord er sagt, vil det store bål blive tændt. Børnekoret fra Rødovre Korskole synger herefter for, når der er fællessang, inden der sluttes af med hyggemusik fra scenen, som, ifølge Rødovre Kommune, mest er for voksne.

Bål i børnehøjde

Rødovre Byggelegeplads har også en lang tradition med at fejre sankthans og på ’Byggeren’ futtes heksen af lidt tidligere.

“Vi har et minibål allerede klokken 18.30, da mange af vores gæster, med små børn, ikke når det store bål klokken 20.30, fordi de er for trætte,” siger John Sommerset, der er leder af Rødovre Byggelegeplads.

Portene åbnes klokken 17 og som altid kan der vindes en købmandskurv på indgangsbilletten, der koster tre kroner.