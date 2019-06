Avarta sluttede af med manér

Avarta lammetævede Kjellerup i sidste hjemmekamp Foto: Arkiv

fodbold Thomas Westh og co. vandt med hele 6-0 i sæsonens sidste kamp, hjemme mod Kjellerup, hvor Offenberg og Albrechtsen spillede sidste kamp og begge kom på måltavlen.

Af Mike Hjulmand

Det var sæsonens sidste kamp og samtidig sidste kamp for kaptajn Albrechtsen og målmager Offenberg og de viste sig begge to frem. Topscorer Christian Offenberg satte to i kassen og kaptajnen en enkelt, og man kunne tydeligt spore, at det var helt specielt for dem begge.

”Det lå i baghovedet i dag og når man først scorer en, så vil man score endnu en for, at få sluttet ordentligt af,” fortæller topscoreren og fortsætter:

”Det betyder meget for mig og jeg af ked af, at jeg ikke kan forsætte. Jeg får snart barn nummer to og det hænger desværre bare ikke sammen længere,” siger Christian Offenberg.

Tenniscifre

I Espelunden formåede hjemmeholdet at sætte det sidste søm i Kjellerups kiste, gæsterne var allerede rykket ud af 2. division inden kampen i dag, og Avarta var bare for gode.

”Jeg synes faktisk vi spillede mod et hold, der var gode på bolden indtil de ramte sidste tredjedel. Spillerne skal have kæmpe kæmpe ros, vi tager vores femte sejr i træk, så vi får en god fest i aften,” lyder det fra cheftræner, Thomas Westh Hansen.

Kaptajnen takker af

Avartas kaptajn, Jacob Albrechtsen, er ikke den mest målfarlige hvis man sidder og kigger nedover holdkortet hos de grønklædte, men i dag viste han målnæsen, da han sneg sig med frem og sparket bolden i kassen efter oplæg fra Offenberg.

”Det var specielt i dag og det var vigtigt for både mig og holdet at slutte godt af, og det er den mest perfekte måde at takke af på, med fem sejrer i de sidste fem kampe også samtidig at kunne sætte prikken over i’et ved selv at score en kasse,” siger anføreren inden han forsætter:

”Jeg prøvede at nyde kampen i dag. Det var fedt at blive skiftet ud til sidst og alle ens holdkammerater var henne og ønske en tillykke og tak for denne gang,” slutter Jacob Albrechtsen.