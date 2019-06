Avarta sikrer sig overlevelse

Cheftræner Thomas Westh Hansen glæder sig over forbliven i 2. division, men vil stadig jagte point i de to sidste kampe. Foto: Brian Poulsen/arkiv

fodbold Sejren var aldrig rigtig i fare i hjemmekampen mod Marienlyst, der allerede var rykket ned. Avarta besejrede de fynske gæster med 3-0 og har dermed sikret en ny sæson i 2. division.

Af Mike Hjulmand

Rækkens mest formstærke mandskab, Avarta, tog hjemme imod nedrykket Marienlyst. De grønklædte ville med en sejr i dagens kamp være sikre på at være en del af 2. division i næste sæson og allerede, efter blot en halv times spil, kunne man konstatere, at det ville ske.

Thomas Westh og co. havde total styr på kampen og sejren var aldrig ude af hænderne.

”Vi starter godt ud og med en god energi, men da vi hurtigt kommer på 3-0 i starten af 2. halvleg, så bliver det lidt skidt, men vi holder nullet og scorer tre mål og har nu vundet tre kampe i streg, så jeg skal ikke klage,” lyder det fra cheftræner, Thomas Westh Hansen.

Missionen lykkedes

Det så tungt ud undervejs i nedrykningsspillet, hvor Avarta lå og flirtede med en plads under stregen. Specielt nederlaget på 4-1 i Odder var tungt og fik tankerne frem, om Avarta var på vej ud af 2. division, men så ændrede kursen sig.

Siden kampen i Odder har de grønklædte ikke tabt en kamp og holdet er pt. det mest formstærke hold i rækken, med andre ord, der er kommet styr på tingene i Espelunden.

”Der er flere ting, der har spillet ind. Vi ændret formation og vi får tur i den og så kommer der selvtillid, fordi vi holder nullet. Når man holder nullet, så kræver det jo heller ikke, at man skal score lige så mange gange i den anden ende, fortæller cheftræneren og forsætter:

”Den her overlevelse betyder vanvittig meget. Nu kan vi begynde at kigge på holdet til næste sæson og kigge på, hvordan vi skal sammensætte det, men nu skal vi ud og jagte flere point i de sidste to kampe,” slutter Westh Hansen.