Avarta mister tre kæmpe profiler

fodbold Når sidste kamp er færdigspillet på lørdag, bliver det samtidig et farvel til tre af klubbens største profiler. Anfører Jacob Albrechtsen, topscorer Christian Offenberg og midtbanegeneral Saban Özdogan stopper i klubben.

Af Mike Hjulmand

De har været med til at genrejse holdet i denne sæson og har flere år på bagen i Avarta, men efter weekenden er det slut. Albrechtsen, Özdogan og Offenberg har alle tre valgt at stoppe.

Holdets mand

Jacob Albrechtsen der igennem lang tid har båret anførerbindet for de grønklædte i Espelunden, stopper nu i klubben og generelt bliver fodboldstøvlerne lagt på hylden.

”Han har været en god spiller for Avarta og han bliver et stort savn,” fortæller Avarta-sportschef Per Thomsen til Avartas hjemmeside.

Landsholdsanfører

Christian Offenberg har de seneste sæsoner været en stor drivkraft i Avartas offensiv og Avartas mest scorende. Det har været en stor karriere han har fået i Avarta og han står ikke mindst noteret en kamp for landsholdet som anfører.

”Det er en landsholdspiller, der siger farvel. Det er vi kede af, men vi har fuld forståelse for hans familiemæssige årsager, lyder det fra Per Thomsen.

Spillende assistent

For Saban Özdogans vedkommende bliver det ikke et farvel til hans fodboldkarriere, for han skal i stedet være spillende assistenttræner i Ishøj.

”Vi er meget kede af at miste ham. Han har været arkitekten på banen gennem den optur vi har haft de sidste syv kampe,” siger sportschefen.

En allersidste dans

Albrechtsen og Offenberg vil begge være med i truppen til lørdagens sidste kamp i sæsonen mod Kjellerup og vil blive hyldet på banen inden opgøret. Saban Özdogan har dog desværre måtte melde afbud til kampen.