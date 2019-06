Annelise Hansen Årets Idrætsleder 2019

Årets Idrætsleder Annelise Hansen, glæder sig hvert år over de mange danske mesterskaber til RSIKs ung-dom. Foto: Brian Poulsen

Foreningslederfest 2019 Jeg kan bekræfte, at Årets Idrætsleder har været loyal, arbejdsom og altid har haft styr på tingene. Altid ydet en ekstra indsats, når der har været ekstraordinære ting i klubben, står altid klar i kulissen hvor der trænger til en hjælpende hånd. En vaske ægte ildsjæl, som gør et stort stykke frivilligt arbejde, sagde borgmester Erik Nielsen, om årets Idrætsleder Annelise Hansen fra Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub.

Af Flemming Haag

”Jeg trådte ind i skøjtehallen i 1972 sammen med en veninde, som skulle se sin lillebror Frank Reuter spille kamp for Rødovre, og siden er jeg ikke kommet ud, så det er blevet til 47 år, siger Annelise Hansen. Jeg har aldrig haft lønnet arbejde i ishockeyen, lønnen har været, at se alle de glade børn der kom i skøjtehallen”.

I 1974 mødte årets Idrætsleder sin ægtemand Bent Hansen, som har spillet 355 ligakampe og scoret 489 point (281 mål og 208 assist) og er Rødovres mest producerende spiller gennem tiderne.

Annelise og Bent har to børn, som begge har spillet ishockey. Datteren spillede i RSIK og rykkede senere til Herlev, da der ikke længere var noget pigehold i Rødovre. Sønnen Jannik Hansen, har netop lagt skøjterne på hylden, efter en imponerende flot ishockeykarrierer, med mange sæsoner i NHL.

Årets Idrætsleder har igennem mere end et årti, fungeret som kasserer og bestyrelsesmedlem i RSIK, og hjælper ud over bestyrelsesarbejdet til, med en lang række opgaver i klubben.

”Jeg tør næsten ikke tælle hvor mange timer jeg bruger om ugen i RSIK, men jeg tro det ligger omkring tyve timer. Uden for sæsonen er det lidt færre, men når der er kampe i hallen og sæsonen er på sit højest så kan tyve timer nok ikke gøre det.

Af oplevelser i RSIK, husker Annelise Hansen tilbage på den tid, da Borgmesteren bad os om, at dele klubben i en elite- og en amatørafdeling, da kommunen ikke kunne støtte professionel idræt, det trak tænder ud. Så havde vi en momssag, som også trak nogle tænder ud, men den sag endte med, at vi fik alle pengene retur, men en sag der tog fem år.

Men det er en oplevelse hvert år, at vi har flere hold som bliver danske mestre, det er nogle af de ting som gør det værd, at arbejde som frivillig”.

”Der er ikke tid til, at beskæftige sig med andet end det frivillige arbejde i RSIK”, siger årets Idrætsleder. Vi har fulgt vores børn i deres gøremål, og vi har rejst meget rundt for at se Jannik. Vi har været i mange forskellige lande, og været sammen med en forældregruppe, da der var flere fra Rødovre der var med på det tidspunkt, og det er i dag flere af de forælder som holder ved i RSIK. Vi er nogle stykker, som ikke kom ud af skøjtehallen da vores børn stoppede, så vi er der stadigvæk, siger Annelise Hansen.