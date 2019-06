Anmeld en bog og tøm en boghandel

Nu kan du vinde en vild bogpræmie. Foto: Presse

læs løs Det er ikke kun de voksne, der læser bøger på stranden om sommeren. Hvert år bejler biblioteket med en lille anmelderkonkurrence af årets sommerbog. Det hele starter i denne uge.

Af André Bentsen

Fakta På Biblo.dk finder du de fem vindere af Sommerbogens anmelderpriser:

Sommerbogens Anmelderpris: Bedste Tekst (7-11 år)

Sommerbogens Anmelderpris: Bedste Video (7-11 år)

Sommerbogens Anmelderpris: Bedste Tekst (12-14 år)

Sommerbogens Anmelderpris: Bedste Video (12-14 år)

Sommerbogens Anmelderpris: Den Heldige

Læs i din sommerferie og få en fed bogpræmie samt muligheden for at tømme en boghandel på fem minutter. Sådan lyder opfordringen fra Rødovre Bibliotek, der nu er på banen med Sommerbogen 2019.

Konkurrencen starter den 14. juni og varer til den 24. august og er for børn i alderen 6 til 14 år samt familier med småbørn

”Vi uddeler sommerbogshæfter til alle skoler i Rødovre, men du kan også hente hæftet på børnebiblioteket. I sommerferien læser du tre bøger og skriver en lille anmeldelse af bøgerne i dit hæfte. Hæftet kan du aflevere på børnebiblioteket i Rødovre eller Islev og vi giver en bogpræmie som tak,” siger Mette Vej Kristensen fra børnebiblioteket.

Du kan også vælge at anmelde dine bøger elektronisk på bibliotekernes onlinefællesskab for børn.

Når du har anmeldt mindst én bog på hjemmesiden: biblo.dk, kan du

være heldig at vinde en bog.

Der trækkes vindere hver dag.