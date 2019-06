Anders Berenth årets idrætsudøver 2019

Anders Berenth blev efter VM i Italien, kåret til verdens bedste Powerchair Chair floorballspiller. Foto: Brian Poulsen

Foreningslederfest 2019 Det er sjældent, at vi kan kåre en idrætsudøver der er kåret som verdens bedste i sin sportsgren, sagde borgmester Erik Nielsen i sin tale til årets idrætsudøver Anders Berenth, fra Orients Powerchair Floorball klub. Og verdens bedste, skal naturligvis også være årets idrætsudøver i Rødovre.

Af Flemming Haag

Powerchair floorball Powerchair floorball spilles af fysisk handicappede, hvor der benyttes EL-kørestole og spilles med håndholdt stav, eller med T-Stick, som monteres på selve kørestolen. Kampene afvikles med fem spillere på hvert hold.

Årets idrætsudøver Anders Berenth, som i dag er 29 år, er født med muskelsvind. ”Jeg havde i en ung alder brug for at dyrke sport, så da jeg var fyldt 6 år, begyndte jeg at spille Powerchair Floorball”, siger Anders Berenth.

”I dag spiller jeg Powerchair floorball i Orient, hvor vi træner en gang om ugen i Rødovrehallen. Ud over at spille 1. divisions Powerchair floorball for Orient, er Anders Berenth også fast mand på landsholdet.

Jeg er lidt usikker på hvor mange landskampe jeg har spillet, siger årets idrætsudøver, men det er over 50 kampe, da jeg har været med siden 2004, og har spillet alle landskampe siden”.

Anders Berenth fortæller, at han også har været deltids professionel i Holland. ”Vores nuværende landstræner spurgte mig, om jeg havde lyst til at komme til Holland og spille. Vi fandt en løsning, hvor jeg kom til Holland og trænede og spillede med i turneringer hen over weekender, i en periode på et år”, siger Anders Berenth, og fortsætter.

”Min største sportslige oplevelse er sølvmedaljerne til VM. Ikke kun som hold, men også som spiller, og være med til, at hjælpe holdet til at vinde vores semifinale over de forsvarende verdensmestre, det var helt uvirkeligt, men vi tabte desværre finalen. Til det kommende VM, så kunne jeg godt tænke mig at få skiftet vores sølvmedalje ud med guld, det må være det næste mål”.

Anders Berenth slutter med at sige. ”Vi er forholdsvis nystartet, så jeg kunne godt ønske mig, at der kom flere folk og spillede Powerchair floorball. Jeg vil gerne opfordre til, hvis der er nogle borgere i Rødovre som har et fysisk handicap, og gerne vil dyrke sport, så er de velkommen til at komme og deltage”, slutter årets idrætsudøver Anders Berenth.