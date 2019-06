4.a bowler sig til finale i skole OL

4.a fra Tinderhøj Skole er så klar til finalen i bowling, der spilles i dag, tirsdag. Foto: Privat

skole ol 4.a fra Tinderhøj og Valhøj skoler kæmpe lige nu om skolernes OL-guld i bowling.

Af Peter Fugl Jensen

Det hele startede for nogle månder siden i World Cup Hallen under Rødovre Centrum, men siden er det gået en vej for 4.a fra Tinderhøj Skole og Valhøj Skole, der har kæmpet sig til Skole OLs finale i bowling – nu går de efter guldet!

Skole OL finalen er i dag, den 18. juni, spilles på Ceres Park og Arena i Aarhus, hvor 11.000 elever deltager i forskellige sportsgrene.

”Vi glæder os rigtig meget til Skole OL Finalen. Vi er sikre på, at det bliver rigtig sjovt. Vi har forberedt os godt, så det bliver spændende at se, hvor langt vi kommer,” siger Inge Hertzum, lærer på Tinderhøj Skole. Hun fortsætter:

”Sammen med bowlingklubben Center fra Rødovre har vi lavet et åbent-skole forløb, hvor vi både har arbejdet med teori på skolen og øvet os i at bowle. Vi har mødt stor velvilje fra både klubben Center og fra World Cup Hallen, som har stillet instruktør og gratis baner til rådighed for klassen.”

Der er 10 klasser klar til finalen og de tre er fra Sjælland, så Rødovre er flot repræsenteret i 4. klassernes finale.

Fællesskab, færdighed og fairplay

Skole OL er baseret på de tre børneolympiske værdier: fællesskab, færdighed og fairplay.

Det betyder, at 4.a fra Tinderhøj Skole står sammen og kæmper som et hold. Deres fælles mål er der ingen tvivl om: at komme hjem med medalje, trofæ og titlen som skoleolympisk mester i bowling.

Fakta om Skole OL

I Skole OL konkurrerer elerverne i atletik, bord-

tennis, bowling, bueskydning, crossløb, orienteringsløb, roning, svømning og parasport.