18 hotdogs var ikke nok

Vinderen, Mikael Berg Larsen, der i finalen spiste hele 27 hotdogs på 15 minutter. Det var Mikael Berg Larsens tredje forsøg i den noble hotdogspisningskunst, og tredje gang var altså lykkens gang for den sultne vejlenser. Foto: Presse

spis min gris Rødovres lokale hotdog-kombattant Kristian Holdt spiste imponerende 18 hotdogs på 15 minutter, men det rakte ikke til at blive landets nye hotdogkonge.

Af Christian Valsted

10 af landets største ædedolke var i fredags samlet på Gammel Torv i Aalborg til DM i Hotdogspisning. Frederiksberg-borgeren Kristian Holdt have kvalificeret sig til finalen hos Steff’s Place i Rødovre Centrum ved at kværne 12 hotdogs og i finalen lykkedes det Kristian at klemme yderligere seks hotdogs mere ned. Rødovre-repræsentanten var dog ikke i nærheden at af blive landets nye hotdogkonge, selvom 18 spiste hotdogs på 15 minutter ellers er en bedrift der er en konge værdig.

Finalen blev historisk tæt, da tre deltagere alle havde spist 27 hotdogs på 15 minutter. Derfor blev det afgørende hvem af finalisterne, der først spiste 10 hotdogs. Og det blev altså den topseedede Mikael Berg Larsen, der løb med trofæet, æren og den store rejsepræmie på 20.000 kroner.

Stiller op igen næste år

Selvom det ikke blev til en 1. plads til Kristian Holdt, er han ganske godt tilfreds med præstationen.

”Det var en virkelig sjov oplevelse. Der var god stemning, der var overraskende mange mennesker mødt op for at se på, og alle var glade, så en rigtig positiv oplevelse. At jeg ikke nåede mit mål på 20, var selvfølgelig lidt ærgerligt, men jeg synes selv at jeg gjorde det godt og er stolt af min præstation. Jeg vil helt klart forsøge mig igen næste år,” skriver Kristian Holdt i en besked til Lokal Nyt

DM i Hotdogspisning 2019 blev afviklet af Steff Houlberg i samarbejde med Aalborg City og VisitAalborg. Hele omsætningen fra både finaledagen og indtægterne fra kvalifikationsrunderne går ubeskåret til Børnenes Kontor i Aalborg, der i løbet af den kommende uge vil få overrakt donationen.