Wing Tsun er kommet til Rødovre

Wing Tsun er baseret på en teknik og strategi, så den fysisk svage kan forsvare sig mod en person, som er fysisk stærkere. Foto: Ian Nielsen

Wing Tsun Nu kan man dyrke det kinesiske selvforsvar Wing Tsun, da klubben fra Vesterbro har skiftet lokaler til Damhus Boulevard. Ejer Kenneth Kyhe er selv rødovredreng og glæder sig over at være tilbage i kommunen.

Af Peter Fugl Jensen

Denne artikel burde slet ikke være her på sportssiderne, for Wing Tsun er ren selvforsvar og på ingen måde en kampsport, så der findes altså ingen form for konkurrencer i Wing Tsun, som rettelig er kampkunst.

Men den kinesiske kampkunst læner sig op af Kung Fu, som Wing Tsun udspringer fra, så vi vover pelsen og har alligevel artiklen med her på sportssiderne.

Det har ikke været muligt at gå til Wing Tsun tidligere i Rødovre, men ejer af Rødovre Wing Tsun, Kenneth Kyhe, har ændret på det.

”Vi lå tidligere på Vesterbro, men vores cirka 100 medlemmer, der kommer fra København og omegn, havde problemer med at få en P-plads, så jeg valgte at søge nye lokaler. Heldigvis fandt vi dem her på Damhus Boulevard, så jeg er kommet tilbage til min barndomsby,” fortæller Kyhe, som stolt viser de nye lokaler frem.

Vi mødes af en form for en lounge, hvor et medlem læser og et par stykker sidder i ’baren’ og sludre.

”Vi går meget op i det sociale samvær, så der skal være et rum til hygge,” siger han og viser træningsområdet, samt omklædningsrummene til herrer og damer.

Kenneth Kyhe foran de nye lokaler på Damhus Boulevard.

Et forsvar mod alt

Wing Tsun i Rødovre er for alle over 7 år.

”Vores børnehold er fra 7 til 15 år, der træner tre gange om ugen. De lærer systemet fra start, så man får i princippet noget ud af det fra første time,” mener Kyhe. Han fortsætter:

”Vi har flere hold, men alle træner sammen, men man deles op efter formåen. Bare se vores ældste medlem, som er over 60 år og vi har også medlemmer, der er handicappede.”

”Fælles for alle er, at man kommer i god form, kommer ned til et godt fællesskab og så er det en sjov måde at komme i form på, for man skal bruge hovedet meget.”

”Wing Tsun er baseret på teknik og strategi, for kampsystemet er baseret på, at uanset hvilken situation man står i, så skal man have et ’svar’. Jeg kan godt lide, man ikke skal indordne sig, fordi man er den fysisk svage person, for systemet gør, at en svagere person kan klare sig mod en, som er fysisk stærkere,” fortæller en tydeligvis dedikeret Kyhe.

Der blev trænet på livet løs, da Rødovre Lokal Nyt besøgte Rødovres nye Wing Tsun center.

Afstressende

Har man udfordringer med stress, er Wing Tsun måske midlet til at finde sig selv igen og få ro på det indre system.

”En stor del af træningen er vejrtrækningsøvelser og koncentrationsøvelser, som er i stil med begynder- øvelser til meditation. Det er afstressende og styrker koncentrationen, der er så vigtig en del af Wing Tsun,” fortæller Kyhe, som hurtigt bliver suppleret af et par medlemmer, der bekræfter vigtigheden i at være i ’synk’ med sig selv.

”Det er så vigtig en del i at blive et helt menneske, for det er med til at få vrede eller frustrationer ud af kroppen, som er godt og nyttigt ud over at man lærer at forsvare selv i et realistisk miljø,” slutter Kenneth Kyhe.

Hvis man vil vide mere om Rødovre Wing Tsun opfordrer Kyhe, at man møder op i lokalerne på Damhus Boulevard 55.