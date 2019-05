Tre hold kæmper for oprykning

Orient, her ved angriber Miguel Dybdahl, er ved at sparke sig op i serie 2. Foto: Ian Nielsen / arkiv

fodbold Oprykningschancerne er gode for BK Rødovre, Orient, BK Vest, der alle vandt i weekenden.

Af Peter Fugl Jensen

Boldklubben Rødovre fortsætter med at vinde og i weekenden var det en svær kamp hjemme mod FC Nyhavn, der vandt over Rødovre på deres hjemmebane i det ucharmerende Kløvermarken i efteråret.

Siden har Rødovre spillet sig langt op i tabellen, hvor de indtager 3. pladsen i en intens jagt på topholdene Bispebjerg og Frederiksholm. Sidstnævnte tabte et vigtigt skridt i oprykningskampen, da de i weekenden spillede 1-1 ude mod Valby og kun er fire point foran Rødovre.

Netop Frederiksholm er Rødovres modstander på lørdag klokken 15, hvor der spilles på kunststofbane i Valby. En helt vild vigtig kamp for de to hold, der jagter avancement til serie 1.

Men inden den vigtige topkamp, kigger vi lige tilbage på lørdagens hjemmekamp mod Nyhavn, som blev vundet 2-1. Gæsterne fra Nyhavn kom foran 0-1 efter et kvarters spil og føringen holdt længe, da Patrick Nylander Andersen først udlignede til 1-1 med et kvarter tilbage. Den store forløsning for det oprykningsjagtende BK Rødovre stod Dennis Clausen for, da han scorede til 2-1, da der resterede 10 minutter.

Både Nylander Andersen og Clausen blev i øvrigt skiftet ind i 2. halvleg, så det var matchafgørende indskiftninger på Elstedvej.

B77 tabte for anden uge i træk

I serie 1 var Avartas divisions-reserver på en svær udebanekamp mod VB 1968, der ligger godt til i jagten på oprykning, mens Avarta kæmpe for undgå nedrykning.

Udfordringen blev også for stor for Avarta, der tabte 3-1 på kunstgræsbanen på Skovbrynet Skole i Bagsværd.

I serie 2 har B77 længe ligget godt til og har været med i oprykningskampen, men med et sølle point i de seneste tre kampe, er holdet fra Valhøj Skole langt fra serie 1. Senest tabte B77 3-0 ude mod topholdet B1973 Herlev, der er to kampe fra at kunne fejre oprykning.

Sådan bliver det ikke for B77, der kun har en teoretisk chance for at rykke op.

Orient og Vest tæt på oprykning

Til gengæld ser det godt ud for Orient, der ligger nummer to og dermed på en oprykningsplads. De vandt i weekenden uden at spille med 3-0 over AB, mens de nærmeste forfølgere LSF i weekenden tabte til topholdet Måløv. Dermed ligger Orient et point foran LSF og begge mandskaber mangler to kampe.

Største udfordring for Orient ser ud til at være en ubelejlig lang pause, for der går tre uger fra den senest spillede kamp, 4-0 hjemme over Farum i sidste weekend, til Orient spiller den 7. juni ude mod Bytoften. Men sådan ser træner Thomas Nabra ikke på det:

“Vi har mange skadede spillere, som når at blive klar til de sidste kampe. Samtidig træner vi godt, så jeg ser den lange pause som en fordel.”

BK Vest vandt tirsdag aften med 2-3 i Tåstrup. Det sidste mål blev sendt i nettet fem minutter før tid af Bawan Colnadar, så de blå-gule fra Kærene kunne køre hjem fra Tåstrup med tre vigtige point i jagten på oprykning.

Tåstrup ligger nummer 4 og kunne med en sejr have holdt liv i håbet om oprykning, men det blev altså skudt i sænk af BK Vest, som er en sejr fra oprykning til serie 3. Men rækkens nummer to og tre, Brøndbyernes IF og Ballerup mødes på lørdag og vinder Brøndby den kamp, så rykker Vest op uden at spille.

Mon ikke at BK Vest selv klarer oprykningen og den efterfølgende oprykningsfest, når de den 1. juni klokken 11.30 møder midterplacerede Nerasthé i Kærene? En perfekt optakt til klubbens 60-års jubilæum i juni måned.