Tag med på en gratis bustur til Roskilde Domkirke

SPONSORERET INDHOLD Rødovre Lokal Nyt arrangerer, i samarbejde med Hamlet Tours, en gratis bustur til Roskilde Domkirke med rundvisning.

Af SPONSORERET INDHOLD

Kom med gennem 800 års Danmarkshistorie og se de smukke kongegrave i den storslåede Roskilde Domkirke. Rødovre Lokal Nyt i samarbejde med sightseeing-virksomheden Hamlet Tours tilbyder nemlig læserne en helt gratis tur til Roskilde Domkirke fredag d. 7. juni. Din chauffør og guide på dagen bliver en af Hamlet Tours’ rutinerede og vidende guider.



Roskilde var pga. den strategiske placering ved fjorden og den dengang centrale beliggenhed Danmarks hovedstad indtil 1400-tallet. Den første kirke på stedet blev grundlagt af Harald Blåtand som en del af hans arbejde med at gøre danerne kristne, mens kirken som står i dag, blev påbegyndt omkring år 1200. Roskilde Domkirke er på UNESCO’s Verdensarvsliste og er med 39 konger og dronninger den bygning i verden, hvor flest kongelige er begravet. På rundvisningen fremvises de flotteste af kapellerne, hvor flere af Danmarks vigtigste regenter er stedt til hvile. Blandt disse er Margrethe I, som forenede de nordiske lande i Kalmarunionen, Frederik II som byggede Kronborg Slot og dennes søn, Christian IV, som regerede Danmark i 60 år og efterlod sig et vægtigt aftryk på Danmarkshistorien.

Turen afgår fra parkeringspladsen ved Rødovre Centrum fredag d. 7. juni kl. 9.30, og man kan forvente at være tilbage ca. kl. 12.30. For at undgå overbooking er det vigtigt, at man får bekræftet sin tilmelding ved at skrive til info@hamlettours.com. Der er et begrænset antal pladser, så det er først til mølle.

For en god ordens skyld skal det nævnes, at der i Domkirken er flere trappetrin op til samtlige kapeller, hvorfor turen desværre ikke er velegnet for dårligt gående.