Skoletest handler om skolesyn

Foto: Arkiv

sammen om folkeskolen Bedst som vores børn Kaysa på 10 og Jonathan på 14 år genemfører de nationale tests blev ministeren kaldt i samråd, fordi forskere sår tvivl om skoletest. Det var på høje tid!

Af Thomas Anker, far og gymnasielærer

Der bliver skrevet meget om udfordringerne i vores skolesystem i dag, hvor kombinationen af reformer, besparelser og effektiviseringer gør det giftigt både at være ansat og at være elev.

Det mærker både min kone og jeg som hhv. folkeskole- og gymnasielærer. Men én ting er de forringede rammer, der udgør grundlaget for at lave gode børne- og ungeliv, en anden ting er det skolesyn og børnesyn, der ligger bag.

Når vi vil diskutere skole og uddannelse i dag, handler det ikke kun om ressourcer, men også om værdier og børnesyn. Personligt drømmer jeg om en folkeskole, hvor jeg som forælder kan ringe til læreren, fordi skolen og den pågældende lærer insisterer på direkte kontakt.

Jeg ønsker en skole, hvor fællesskab og trivsel prioriteres lige så højt som matematik og dansk. Jeg kunne tænke mig en skole, hvor læring betragtes som en bred og alsidig størrelse, altså som en del af den almene dannelse og ikke et spørgsmål om antallet af kompetencer og læringsmål, der forventes, at man kan mestre i tests og prøver.

Hvor er den skole, hvor fagene bruges i kontekst og bidrager til at løse problemer, skabe oplevelser eller demokratisk dannelse og hvor forældrene inddrages som aktører i højere grad end som skoleforbrugere?

Vi må prioritere skolen, hvor alle aktører inklusiv forældrene har indflydelse og betydning for skolens virke i dagligdagen…

Sæt skolerne fri

Debatten omkring testning, børnesyn og om privatskole, friskole eller folkeskole bør ikke kun handle om økonomi og social slagside, selvom jeg på alle måder anerkender denne problematik. Det handler i lige så høj grad om, at de enkelte skoler skal kunne gøre mere selv, uden at det skal topstyres i den grad, det sker i dag. Skolerne skal sættes fri, hvis du spørger mig.

Folkeskolereformen er for nyligt blevet revideret, og det skal cementeres, at de mere end tusind læringsmål endegyldigt skal betragtes kun som vejledende og dermed ikke bindende. Nu mangler vi så også at komme af med de nationale tests…

Flere folkeskoler ville kunne løfte bedre, hvis de kunne drive skole med mod til at inddrage forældrene mere, præge pædagogikken og gøre det, alle lærere drømmer om: At bidrage til at verden bliver et sted, hvor vi hver dag øver os på at være sociale mennesker (der fejler), mennesker der lærer (og snubler), mennesker der er nysgerrige på viden (og erkender at vi stadig ikke ved det hele).

Alt dette er sagt med den største respekt for de lærere og pædagoger, der underviser vores børn i dag. At lærerne samtidig stadig trækkes overenskomstmæssigt med lov 409, gør kun ondt værre. Men vi må ikke give køb på os selv, vores pædagogik, børnesyn, skolesyn og i sidste ende menneskesyn. Så mister vi respekten for hinanden – og for os selv.