Skal kolonihaverne flyttes eller ej

Kolonihaveejer Helle Bjerre bød på Morten Bødskov (S) og Mads Fuglede (V) på kaffe inden debatten om kolonihavernes fremtid. Foto: Privat

koloni eller ej Kolonihaverne i udkanten af Rødovre drages nu ind i valgkampen, hvor Venstre og Socialdemokratiet mener, den konservative erhvervsminister spreder frygt med planer om at rykke kolonihaverne for at give plads til andre ting. Det afviser ministeren dog.

Af André Bentsen

De to Vestegnsvalgte folketingsmedlemmer Morten Bødskov (S) og Mads Fuglede (V) mødtes lørdag med bekymrede kolonihaveejere i Rødovre.

Her brugte de dagen på at lytte på bekymrede borgere og opfordrer derfor nu erhvervsminister Rasmus Jarlov til at forstå, at hans kolonihaveudspil skaber stor utryghed. Jarlov må sikre, at kolonihaverne består, siger de to politikere.

Humlen i sagen skal findes i regeringens præsentation af udspillet ’Danmarks hovedstad – initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet’. Her har regeringen skabt stor utryghed blandt mange kolonihaveejere, der flere steder har fortalt, hvor bekymret de er for, at deres haver nemmere vil kunne blive flyttet af kommunerne i fremtiden.

Kolonihaveforbundet går

så langt som til at anklage regeringen for at gøre op med kolonihavernes helt særlig betydning, som er sikret i den nuværende lovgivning. Efter en rundvisning i kolonihaverne i Rødovre Nord var der debat i Fælleshuset. Her blev sagen sat på spidsen.

I dag kræver det enighed med kolonihaveforeningen at rykke rundt på haverne, hvis kommunen vil bygge bolig eller erhverv, men det krav frygter haveejerne, vil blive udvandet efter valget.

“Jeg betragter kolonihaverne som en del af selve den socialdemokratiske kultur og historie. De er grønne åndehuller og små oaser i vores lokalsamfund. Derfor var det også den socialdemokratisk ledede regering, der i 2001, med en ændring af kolonihaveloven, sikrede kolonihaverne mod nedlægges, hvis kommunerne ville nedlægge dem. Regeringens hovedstadsudspil skaber usikkerhed om det. Derfor må Jarlov skabe tryghed. Vækst og udvikling i hovedstadsområdet skal ikke ske på bekostning af kolonihaverne,” siger Morten Bødskov (S).

Det er dansk kultur

Mads Fuglede (V) er ligeledes bekymret.

“Kolonihaverne er en del af den danske kultur, som skal beskyttes. Mange familier finder her et åndehul. De skal fortsat have den tryghed og de muligheder. Der er ingen grund til, at der skabes usikkerhed om det. Kolonihaverne er og skal fortsat være grønne åndehuller i vores hovedstad. Det har vi plads til,” siger han.

Vil ikke rykke haverne

Erhvervsminister Rasmus Jarlov kalder frygten for ren teori.

“Når vi har skrevet klokkeklart og umisforståeligt i vores forslag, at kolonihaver ikke skal kunne flyttes imod deres vilje, er det noget overraskende, at nogen rejser rundt og påstår det modsatte for at score stemmer til et valg. Jeg forstår, at historien er, at vi måske kunne finde på senere at foreslå noget andet, end det, som vi rent faktisk har foreslået. Men det er jo ikke en ordentlig måde at argumentere på. Men kan forestille sig alt muligt. Man kunne sikkert også teoretisk set forestille sig, at socialdemokraterne helt ville forbyde kolonihaver. Der er bare ingen tegn på, at det vil ske.

Ligesom der heller ikke er nogen tegn på, at vi har tænkt os at foreslå, at kolonihaver skal kunne flyttes imod deres vilje,” siger Rasmus Jarlov.