Sexkrænker udnyttede piger over nettet

Retten i Glostrup har idømt en 54-årig mand et års fængsel for blufærdighedskrænkelser mod syv piger, som han optog på webcam. Foto: Arkiv

politi En midaldrende mand udgav sig for at være en ung mand og udnyttede syv piger i alderen 13 til 16 år via kommunikationsmediet Skype. Mandag blev han idømt et års ubetinget fængsel.

Af Christian Valsted

En 54-årig mand fra Rødovre skal et år i fængsel, skal betale erstatning på 75.000 kroner til ofrene og har fået forbud mod at kontakte børn under 18 år. Det besluttede Retten i Glostrup i går.

Den førhen ustraffede mand er dømt i en sag om digitale sexkrænkelser mod i alt syv mindreårige piger.

Ifølge anklageren opbyggede den 54-årige mand et tillids- eller kæresteforhold til syv piger mellem 13 og 16 år på kommunikationsmediet Skype, hvor han med en falsk profil udgav sig for at være en ung mand.

Tilbage i 2016 lokkede han pigerne til at vise sig frem foran webcam i hvad politiet beskriver som blufærdighedskrænkende situationer. Det skulle pigerne have gjort mindst 70 gange og mindst 20 af gangene optog og gemte han filmene med krænkelserne.

Truet på webcam

Ifølge anklageren skulle en af pigerne også været blevet truet til at klæde sig af på webcam, ellers ville han sende intime fotos af hende til hendes venner og til politiet.

“Der er tale om en grov forbrydelse, hvor en voksen – en såkaldt ’groomer’ – opbygger tillid til børn og unge for at udnytte dem. Det er vigtigt, at man som barn og forælder er skeptisk overfor nye, ukendte venner på nettet – og siger nej, hvis nogen beder om nøgenbilleder eller film med seksuel aktivitet,” udtaler anklager Niclas Trolle Klötzl i en pressemeddelelse.

Retten dømte manden for blufærdighedskrænkelserne, for ulovlig tvang og for at ville udbrede de 20 film til andre, selvom efterforskningen ikke har godtgjort, at det rent faktisk skete.

Han blev desuden dømt for at besidde 298 fotos og 456 film med seksuelle krænkelser af børn. Manden ankede dommen.