Sådan kan du gøre dit hjem mere personligt

SPONSORERET INDHOLD Det kan godt være svært at få sit hjem til at virke personligt og ikke bare ligne alle andres. I Danmark i dag er det i den grad oppe i tiden at indrette sin bolig i en nordisk og minimalistisk stil.

Når store dele af et land gør det, kan man ofte få følelsen af, når man besøger nogen, at deres hjem i bund og grund ligner ens eget. En måde at skille sig lidt ud på er, at have noget personligt indretning, der siger noget om, hvem du er som person. Flotte citatplakater er en god måde at sørge for personlighed i hjemmet.

Gode råd til en mere personlig indretning

Som sagt kan det være svært at skille sit hjem ud i mængden, men her kan vægkunst og plakater være en god løsning. Er du mor, far, pædagog, studerende, lærer, tømrer eller alt mulig andet, kan du få plakater fra dialaegt.dk til dine vægge, der beskriver lige præcis, hvem du er, eller hvad du laver.

Plakaterne er humoristiske citater, der beskriver forskellige erhverv og roller i livet. Har du sådan et billede hængende i køkkenet eller i stuen, kan dine gæster som noget af det første se, hvem du er, og hvad du står for – desuden er plakaterne også et humoristisk input til dit hjem.

En anden måde at få din personlighed frem på væggene er ved at hænge personlige billeder fra dine oplevelser op. Eller at stille fine souvenirs fra dine ferier frem på hylderne – mere personligt bliver det ikke.

Lad din egen smag brænde igen

Det skal heller ikke lyde som om, at du bare skal ignorere diverse indretningskataloger og eksperter inden for området, for der er jo trods alt en grund til, at de har deres arbejde. Så få endelig inspiration fra magasiner, eksperter og dine omgivelser generelt, når du indretter dit hjem.

Det, du bare skal huske på, er, ikke at glemme sin egen stil og smag. Vær tro mod det, som du kan lide, og vær ikke bange for at fremhæve dine egne ting og sager. Derudover skal du ikke være bange for at fremhæve dine yndlingsfarver på forskellige måder. Det er en god måde at sikre, at din bolig ikke kommer til at ligne alle siderne i boligmagasinerne.

Fremhæv gamle, flotte møbler

Når du arver flotte møbler fra bedsteforældre, dine forældre eller andre, der ikke fejler noget, skal du endelig ikke smide dem ud. I stedet for så bland dem i indretningen med dine nye moderne møbler, og vær endda ikke bange for at give dine rustikke møbler en central placering i hjemmet. Hvis du som mange andre ikke lige ligger inde med gamle møbler, så er loppemarkeder vejen frem.

Her kan du altid finde rustikke og charmerende møbler og andet indretningstilbehør til gode priser, der kan passe perfekt sammen med din ellers moderne bolig. Følger du disse råd vil dine venner helt sikkert ikke beskylde dig for at efterligne forsiderne på diverse boligmagasiner.