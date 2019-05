Rødovre stemte rødt

Jeppe Kofod (S), til højre, fik flest personlige stemmer i Rødovrekredsen. På billedet ses han under et besøg hos medievirksomheden Kailow under valgkampen. Foto: Arkiv

eu-valg Socialdemokratiet og SF høstede flest stemmer, da der i søndags var valg til Europa-Parlamentet. Socialdemokraten Jeppe Kofod blev den lokale stemmesluger.

Af Christian Valsted

Fakta Sådan fordelte stemmerne sig

Socialdemokratiet 26,4 procent (7907)

Radikale Venstre 9,8 procent (2956)

Konservative 5,9 procent (1759)

SF 15,2 procent (4565)

Liberal Alliance 1,5 procent (451)

Folkebev. mod EU 5,0 procent (1506)

Dansk Folkeparti 11,4 procent (3404)

Venstre 14,0 procent (4187)

Enhedslisten 7,8 procent (2335)

Alternativet 3,1 procent (929) Der var 48.423 stemmeberettigede i kredsen og stemmeprocenten landede på 62,85 procent Kilde: kmdvalg.dk

Jeg håber, at borgerne i Rødovre vil være med til at bestemme vores alle sammens fremtid.”

Sådan lød det i sidste uges udgave af Rødovre Lokal Nyt fra chefen for Europa-Parlamentet i Danmark, Anne Mette Vestergaard. Og opfordringen gik tilsyneladende rent ind, for med en stemmeprocent på 62,85 procent i ’Rødovrekredsen’, der både tæller borgerne i Herlev og Rødovre kommuner, blev valgdeltagelsen hævet gevaldigt. For fire år siden var det nemlig kun 56,06 procent af Rødovres stemmeberettigede borgere, der afgav en stemme til EU-valget.

Men hvem stemte Rødovres borgere så på? Et kig på tallene fra valgkredsen viser, at mere end hver fjerde borger valgte at sætte deres kryds ved Socialdemokratiet. Med 7.907 stemmer, eller hvad der svarer til 26,4 procent af stemmerne, blev partiet valgets lokale vindere.

I SF er der også god grund til glæde. Partiet gik frem og fik sammenlagt næstflest stemmer i valgkredsen.

Valgets helt store taber blev Dansk Folkeparti, der mistede tre pladser i Europa-Parlamentet og kun sender Peter Kofod til Bruxelles. Lokalt fik partiet også en vælgerlussing af de større. I 2014 fik Dansk Folkeparti imponerende 29,1 procent af stemmerne, men i søndags fik de 11,4 procent af stemmerne.

Kofod og Auken toppede

På landsplan blev Venstres Morten Løkkegaard valgets helt store stemmesluger med 207.558 personlige stemmer, men i ’Rødovrekredsen’ måtte han tage til takke med en tredjeplads.

Han blev overgået af Socialdemokratiets spidskandidat Jeppe Kofod, der høstede 2629 personlige stemmer og den garvede SF’er Margrete Auken, der fik 2334 stemmer.

Hønge undskylder

I alt stemte 203 borgere personligt på SF’s Karsten Hønge, men selvom han blev valgt ind til Europa-Parlamentet, meddelte han allerede dagen efter valget, at han ville give sit mandat videre til parti-

kollega Kira Marie Peter-Hansen. Arbejdet i Folketinget var vigtigere for Karsten Hønge og det fik både vælgere og politikere til at kritisere SF-politikeren, der senere erkendte sin valg-brøler.

”Jeg er ikke til udenomsnak og bortforklaringer: Jeg har håndteret situationen idiotisk. Jeg har skuffet en masse vælgere og det er jeg utrolig ked af,” udtalte Hønge tirsdag til DR.

Flest personlige stemmer i Rødovrekredsen

Jeppe Kofod (S) 2629 stemmer

Margrete Ayken (F) 2334 stemmer

Morten Løkkegaard (V) 1958 stemmer

Peter Kofod (O) 1268 stemmer

Morten Helveg Petersen (B) 959 stemmer

Kilde: kmdvalg.dk