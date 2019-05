Rødovre kan blive miljøzone

Hvis de seneste prognoser holder stik, kan Rødovre gå i københavnske fodspor i kampen mod luftforurening og blive ny miljøzone.

Af André Bentsen

Fakta Mere end 3.000 danskere dør hvert år for tidligt på grund af luftforurening. Nogle forskere mener, at tallet kan være helt op til 6.000 danskere om året.

Forskningsstudier viser desuden, at den gennemsnitlige levealder i områder med høj luftfor-

urening er lavere end i områder uden forurening. Faktisk er det så voldsomt, at et nyligt tysk forskningsstudie har vist, at den gennemsnitlige europæer lever lidt over 2 år kortere som følge af luftforurening.

S mener, at alle kommuner skal

have mulighed for at indføre miljø-

zoner i bymæssige områder af en vis størrelse, således at der bliver mulighed for at etablere betydelig flere miljø-

zoner end i dag. Ikke kun i de fem største byer.

Hvis Socialdemokratiet vinder flertal for sine idéer på Christiansborg efter valget, kan det betyde mindre tung trafik og mindre støj i Rødovre, der står til at blive en såkaldt miljøzone. Mængden af trafik på vejene i Rødovre stiger nemlig.

Fordi tusindvis af biler og lastbiler hver dag holder i kø på de store indfaldsveje til København, er Rødovre særligt ramt af luftforurening. Mange boliger langs de store indfaldsveje; Roskildevej, Ring 3 og Jyllingevej og langs Motorring 3 er særlig udsatte.

Det presser både vejnettet lokalt og helbredet hos de mange beboere. Det skal der nu sættes ind over for.

“Rødovre skal være en miljøzone i kampen mod luftforureningen,” siger borgmester Erik Nielsen (S) og folketingsmedlem Morten Bødskov (S).

Kravet fra de to politikere kommer efter et hårdt opgør i folketingssalen, hvor regeringspartierne og Dansk Folkeparti nægtede at lade eksempelvis Rødovre og kommunerne på Vestegnen blive omfattet af reglerne om miljøzoner. Regeringen vil kun have miljøzoner i de fem største byer i Danmark, herunder altså Københavns Kommune.

Borgmester Erik Nielsens holdning til regeringens passivitet er meget klar:

“Det er helt galt. Vi er den kommune i Danmark med tredjestørst befolkningstæthed. Det kan ikke være meningen, at man skal have

lov til at støje og svine gennem vores by, uden at vi har en mulighed for at stille krav,” siger Erik Nielsen.

Han mener, at Folketinget bør tage hensyn til den store udvikling, som Rødovre er inde i.

“Nye boliger skyder op, tusindvis flytter til og vi investerer i børnehaver, skoler og grønne byrum. Derfor er det godt, at Socialdemokratiet på Chris-

tiansborg nu tager teten, så vi kan blive omfattet af reglerne for miljøzoner. Der er ingen tvivl om, at det vil øge livskvaliteten for mange i Rødovre,” siger Erik Nielsen. Hvis meningsmålingerne spår rigtigt om valget, kan borgmesterens ønske gå i opfyldelse.

“Jeg bor selv i Rødovre og cykler hver dag langs vores tæt trafikerede veje. Luften er forurenet og man kan tydelig mærke forskel på luften, om man cykler i weekenden eller om morgen og midt i myldretiden. Det er ikke rimeligt, vi skal leve kortere end andre og med store problemer, som regeringen mener, vi selv skal kunne gøre noget for at løse,” siger Morten Bødskov (S).

Han forstår ikke regeringens og Dansk Folkepartis modstand mod at Rødovre kan blive en miljøzone.

“Får vi flertallet, tager vi fat. Vi skal have luftforureningen bragt ned i Rødovre,” siger Morten Bødskov, der kalder regeringen for uambitiøs, når det kommer til miljøzoner.

“De fastholder, at det kun er landets fem største byer, som skal kunne oprette miljøzoner. Og de friholder fortsat personbiler, selvom personbilerne udgør et væsentligt bidrag til luftforureningen,” slutter han.