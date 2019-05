Point med hjem til Espelunden

Christian Offenberg scorede, da han headede Avarta i front ude mod Slagelse. Foto: Ian Nielsen/arkiv

fodbold Avarta kom foran ude mod et af de øverste hold i nedrykningsspillet Slagelse, men hjemmeholdet fik udlignet og de grønklædte kunne derfor kun tage ét point med hjem til Rødovre, men et utrolig vigtigt et af slagsen.

Af Mike Hjulmand

Avarta var inden dagens kamp sølle to point foran niende- og nedrykningspladsen. Det derfor endnu en uhyre vigtig kamp, som cheftræner Thomas Westh Hansen og co. var mødt op til.

Hvis man har tjekket statistikkerne, inden dagens kamp, gav statistikkerne ikke mange vinderchancer til Avarta, for vi skal helt tilbage til den 20. oktober for at finde den sidste udesejr for holdet fra Espelunden.

Målmager Offenberg

Det var Avartas topscorer, Christian Offenberg, der sendte gæsterne i front. Et indlæg ind i feltet kom frem til angriberen, der kunne heade hans 13. sæsonmål i kassen.

Annonce

Vigtigheden af et point

Det blev desværre, set med Avarta-briller, ikke til tre point i udekampen mod Slagelse. Selvom de grønklædte var foran et godt stykke tid, så er det stadig et rigtig vigtig point, de tager med hjem til Rødovre.

Nu hedder hullet til stregen tre point og det kan i sidste ende blev altafgørende i denne tætte bundstrid.

Avarta spiller allerede igen på onsdag den 22. maj, hvor holdet skal en tur til Hillerød.