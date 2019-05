Pladevendere genforenes til årets byfest

Riffi Haddaoui og Martin Wallin på rådhusplænen, hvor de i juni måned sætter musik til byfesten i fællesskab. Foto: Brian Poulsen

styrer musikken sammen Det bliver alt andet end kedeligt, når Rødovre Byfest i juni måned løber af stablen. Fredag aften står i nostalgiens tegn, når de to lokale DJs Martin Wallin og Riffi Haddaoui skruer tiden tilbage og hylder Byfestens historie.

Af Christian Valsted

I de sidste 12 år har DJ Wallin fået teltdugen til at lette i festteltet til Rødovre Byfest. Før ham var det DJ Riffi, der fik byfesten til at syde og i år slår de to pladevendere pjalterne sammen og deles fredag aften om mikserpulten til en aften, der hylder traditionerne og tænder op under nostalgien.

”Man kan sige, at vi skruer tiden tilbage og giver en aften til de voksne,” fortæller Riffi Haddaoui om fredag den 14. juni, hvor der ikke vil blive spillet de nyeste pophits i festteltet, men i stedet de sange, der fik det hele til at gynge i 90’er og starten af 00’erne.

”Man kan kalde det for en ’nostalgiaften’ fra dengang vi var unge. Jeg er selv ved at blive en ældre herre, men jeg husker stadig, hvor fedt det var at mødes med naboens datter i teltet og rent faktisk turde snakke med hende. Byfesten har betydet meget for mange og fredag aften er derfor dedikeret til de gode gamle dage,” siger Martin Wallin.

Milbo og LIGA

Rødovre Byfest finder i år sted fra torsdag den 13. juni til søndag den 16. juni. På rådhusplænen vil karruseller og forlystelser som altid danne rammen om årets byfest og i ’Festteltet’ vil DJ Wallin torsdag, fredag og lørdag stå for den musikalske underholdning.

Torsdag sammen med ’Milbo’, lørdag sammen med ’LIGA’ og fredag i selskab med Riffi Haddaoui.

”Festteltet er selvfølgelig for alle, men hvor koncerterne med populære Milbo og LIGA primært henvender sig til den yngre målgruppe, håber vi at fredagens lille rejse tilbage

i tiden, vil lokke nogle af de gamle i teltet til en fed fest, der fylder alt det ud, som Byfesten kan,” siger DJ Wallin.

Gensyn med lune Larsen

Ud over de to DJs vil fredagen også byde på en koncert med ’Peter & De Andre Kopier’, der spiller Gasolin og Kim Larsen sange.

Og det er langt fra til fældigt, at det netop er et Kim Larsen kopiband, der er hyret ind fredag aften. Kim Larsen spillede nemlig selv til Rødovre Byfest tilbage i 90’erne.

”Jeg varmede op for Kim Larsen og det var allerførste gang jeg skulle spille som DJ foran andre. Jeg kan huske, at han under lydprøverne fortalte mig, at min slidte røde cowboyjakke var helt vildt fed. Jeg har haft nogle af mine bedste oplevelser som DJ til Byfesten. Det var her, jeg for første gang mærkede rødovreånden og jeg glæder mig til at komme tilbage og spille sammen med DJ Wallin i et ’back-to-back’, hvor vi skiftes til at sætte numre på,” siger Riffi Haddaoui.

Du kan læse mere om det samlede musikprogram for Rødovre Byfest på byfestens facebookside.