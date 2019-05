Oprykninger på vej

På lørdag kan BK Vest sikre sig oprykning til serie 3, blot fire dage før klubbens 60-års jubilæum afholdes. Foto: Ian Nielsen / arkiv

fodbold Seriefodbolden i Rødovre havde en god uge og tre 1. herresenior hold bejler seriøst til oprykning, da BK Rødovre vandt over Frederiksholm. Samtidig maltrakterede Avartas divisions-reserver topholdet og spillede sig tættere på forbliven i serie 1.

Af Peter Fugl Jensen

Efter weekendens kampe har Orient, BK Rødovre og BK Vest store muligheder for at kunne fejre oprykningsfest i løbet af juni måned.

Storsejr over tophold

Avartas divisions-reserver har haft en hård sæson i serie 1, men holdet er vokset med opgaven og er blevet bedre som sæsonen er skredet frem. Det resulterede i en hidtil topning af holdets præstationer mandag aften i Espelunden, da topholdet Lundtofte blev nedsablet med 5-0 (2-0) og sendt ned på andenpladsen.

Oliver Carrara havde en stor aften for Avarta, da han scorede fire mål og formentlig bejler til en plads i 2. divisions-truppen.

Da samtlige hold omkring nedrykningsstregen vandt i weekenden, er Avartas forspring stadig på tre point til nedrykningsstregen. Der mangler tre runder og alle de tre resterende kampe er mod hold, der ikke har noget at spille for forstået på den måde, at de hverken kan nå at rykke op eller ned i denne sæson.

Rødovre vandt topkamp

I serie 2 spiller B77 allerede og de led deres tredje nederlag i træk, da de hjemme tabte med 2-4 (0-3) til Vallensbæk. På lørdag spiller B77 ude mod allerede nedrykningsdømte Bagsværd.

Ligeledes i serie 2, men under KBU, spillede Rødovre en særdeles vigtig kamp i jagten på oprykning, da weekendens modstander var rækkens nummer 2, Frederiksholm Sydhavnen, der holder til i Valby.

BK Rødovre udviste igen en solid defensiv og vandt kampen 0-2 (0-0) på mål af Rasmus Emil Jensen og Nicolai Emmerich, der scorede målene med to minutters mellemrum midtvejs i 2. halvleg.

Med sejren er Rødovre kun et point fra oprykningsstregen, hvor Frederiksholm Sydhavnen er placeret. Der resterer fem runder og Rødovre skal vinde hver kamp, mens Frederiksholm Sydhavnen skal tabe point.

Rødovres næste kampe er onsdag aften klokken 19, når de tager mod VLI. Lørdag klokken 13 venter en ny hjemmekamp, når rækkens ubetingede bundhold Heimdal kommer på besøg.

Orient tættere på serie 2

Uden at spille kom Orient tættere på serie 2, da rækkens nummer tre, LSF, overraskende tabte til Farum. Til gengæld er Bytoften kommet med i opykrykningsspillet og de mangler tre kampe, blandt andet mod Orient og LSF, så der venter en spændende slutspurt i denne serie 3 pulje.

Orients næste kamp er først på fredag den 7. juni klokken 19.15, hvor de spiller ude mod netop Bytoften og en sejr der, vil formentlig sende Orient op i serie 2. Bytoften har hjemmebane på Gladsaxe Skole.

BK Vest kunne være rykket op i weekenden ude at spille, men resultatet mellem Brøndbyernes IF og Ballerup endte med en udesejr til Ballerup. Dermed er kampen om andenpladsen stadig åben og BK Vest kan i teorien stadig hentes, men de blå-gule fra Kærene har tre matchbolde, for en enkelt sejr i de tre sidste turneringskampe er lig med oprykning til serie 3.

Første ’skud-i-bøssen’ er på lørdag klokken 11.30 hjemme i Kærene, når Narashté fra Ballerup kommer på besøg. En sejr og dermed oprykning vil være en perfekt optakt til klubbens 60-års jubilæum, der afholdes onsdag den 5. juni fra klokken 12 i klubbens lokaler i Kærene.