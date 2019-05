Nyt point og clean sheet

Morten Bank i Avartas mål har kun lukket et mål ind i de seneste tre kampe, der har givet fem point. Foto: Ian Nielsen / arkiv

fodbold Avarta skulle møde et af rækkens tophold Hillerød, der dog havde tabt fire ud af de sidste fem hjemmekampe og det lykkedes også for Avarta, at få point med hjem fra slotsbyen.

Af Mike Hjulmand

En målløs affære i det nordsjællandske i en onsdagskamp mellem Hillerød, der er fri af nedrykningskampen og Avarta, der kæmper hårdt for at holde afstand til stregen.

Det prægede også gæsternes spil, at det var dem, som havde mest på spil. Når de grønklædte var på bolden blev det hurtig meget stresset, hvorefter bolden var på hjemmeholdets fødder igen, men det blev dog til et point med hjem til Rødovre.

Et point, der for anden kamp i træk, er rigtig vigtigt.

”Vi er rigtig godt tilfreds med et point og vi tager et defensivt udgangspunkt i dag og det lykkedes vi egentlig rigtig fint med,” lyder det fra cheftræner, Thomas Westh Hansen.

To clean sheet i tre kampe

Defensiven hos Avarta ser ud til at være kommet på plads. Holdet har i de sidste tre kampe fået to clean sheet og der er kun gået et mål ind bag Morten Bank. Positiv udvikling hos de grønklædte og et vigtigt tidspunkt defensiven har indfundet sig.

”Jeg vil rose spillerne rigtig meget, de er alle sammen stemplet ind. Saban Özdogan er kommet tilbage fra en skadespause og styrer vores midtbanen fuldstændig. Vi vil sgu også være 2. divisionshold til næste sæson,” slutter Westh Hansen.

Annonce

Med dagens ene point har Avarta fire point ned til stregen og holdet spiller allerede igen på fredag klokken 19 i Espelunden, når Skovshoved, der er et point efter Avarta, kommer på besøg.