NHL-stjerner til RMB

Ishockey Den 9. august smelter isen i Rødovre Centrum Arena, når flere af de danske NHL-stjerner skøjter ud for deres barndomsklubber i en lille særlig ishockeyturnering.

Af André Bentsen

Med hænderne solidt placeret i siden af torso, som en anden Bo Andersen, der deler badebilletter ud, stod arrangørerne stolt og præsenterede Danmarks nye store ishockeyturnering, Hockey Stars, der med Rødovres NHL-profiler i spidsen vil give hele Danmark kuldegysninger helt ned i skøjterne.

Det bliver med andre ord en våd drøm for mange fans, når Lars Eller og Mikkel Bødker for én enkelt dag tørner ud for Rødovre Mighty Bulls den 9. august. Et arrangement, der er skudt i gang af den sportsbidte politiker, Morten Bødskov (S).

”Det handler helt grundlæggende om at bidrage til at løfte dansk ishockey og få et overskud, der kan støtte dansk ungdomsishockey. I Rødovre har vi haft Lars Eller på Rådhuspladsen til at løfte Stanley Cup og nu får vi stjernene hjem, så vi kan skabe mere interesse for hockeyen,” sagde han tirsdag eftermiddag på et flot pressemøde hos TV3, der sender live fra hele dagen i Rødovre.

Ungdomsturnering og skillchallenge

Arrangementet skal de næste år rykke rundt til de andre klubber, der også stiller op med deres NHL-stjerner.

”Det er til at starte med Frederik Andersen, Mikkel Bødker og Lars Eller, der spiller for deres hjemhold i en lille turnering, hvor sponsorater fra eksempelvis TDC skal skabe et overskud, så de unge kan udleve deres drømme og blive lige så gode som dem vi ser på tv.

”Der kommer også en U19 turnering op til stjernenes kampe, og en skillchallenge, så vi kan se, hvad de bedste kan,” afslører Morten Bødskov, der i flere måneder har været i kontakt med Lars Eller om at give idéen liv.

”Det her er vigtigt af mange årsager. Dansk ishockey har været i et opsving, som vi gerne vil fortsætte med at bygge på. Det giver mening på mange måder, også for mig personligt. At lave et event, hvor vi kan få deltagelse af NHL-spillere giver en oplevelse for fans og unge spillere, både drenge og piger, der kan se dem på dansk jord, hvilket man ellers andre gør,” fortæller Lars Eller begejstret over en Skype-forbindelse fra Washington.

”Det bliver en unik oplevelse. Man har ikke set det før i Danmark. Det bliver en festdag for hockeyen. Det er vigtigt at skabe større opmærksomhed om sporten og give tilbage til vores moderklubber, der har været med til at præge os til dem vi er i dag. Det er der jeg har brugt en stor del af mit liv,” fortsatte Lars Eller til det officielle pressemøde.

Rødovre Lokal Nyt gik bagom kameraerne og udfordrede tankegangen en smule, da vi med headsets fik lov til at stille Danmarks mest populære ishockeyspiller ekstra spørgsmål.

Du snakker altid om, at Rødovre har betydet meget for dig personligt, men hvad med dig som ishockeyspiller – hvad har du egentlig lært på isen på i Rødovre, som du kan bruge i dag?

”Der har været små skridt de første år, og selvfølgelig er de sidste års udvikling i NHL de største, men jeg vil gerne tilbage til græsrødderne. Det er noget med de værdier, der blev grundlagt dengang i Rødovre, som jeg har haft med hele vejen og aldrig givet slip på,” siger Lars Eller og tager en slags dobbeltskift i interviewet, da han fortsætter uden at blive spurgt:

”Rødovre er alt det der kommer til dig, når du går på is. Fællesskabet. Man lærer at ofre sig for sine holdkammerater og for sit hold og at være en del af noget større. Det er vigtigt!,” siger Eller og så går det hurtigt:

”Og så er der vinderkulturen. Vi har altid været de bedste i Danmark og har altid vundet. Rødovre har givet mig et vinderinstinkt på den måde, at jeg aldrig lære at acceptere at tabe. Jeg vil altid gøre alt for at vinde og det er den vigtigste ingrediens til hele tiden at udvikle sig og altid ville være bedst. Der er hele tiden et næste step og et næste step og et næste step,” siger Eller med en oprigtighed, som mange andre sportsfolk i andre sportsgrene kunne lære af.

”Det gad jeg godt se en af fodboldspillerne på landsholdet sige,” griner en tekniker fra TV3 sågar i baggrunden, som om han kan læse tankerne på de udsendte fra Rødovre Lokal Nyt.

”Ishockey har været mit liv. At vokse op i Rødovre Skøjte- og Ishockeyklub har præget mig og jeg vil gerne have, at endnu flere får de samme oplevelser. Vi skal have flere på is og det bliver stort med kampen i Rødovre Centrum Arena,” lover Lars Eller i en verbal assist til direktøren for Dansk Ishockeyunion, Ulrik Larsen.

”Det er som et bjerg, der kommer ud fra siden af. Det er altid godt at få lidt opmærksomhed omkring vores sport. Vi er inde i en god udvikling og vi må ikke falde tilbage og se andre løbe forbi os. Tingene står ikke stille i de andre lande. Vi skal gøre os bedre helt fra de små, vi kan ikke miste en eneste årgang,” siger han og leger lidt med tallene.

”Danmark har lige passeret 5000 aktive spillere. Til sammenligning med Canada der har 651.000. Talentudviklingen og kraftcentrene skal behandles godt. Et VM på hjemmebane og en event som det her kan være med til, at flere unge kigger i retning af vores sport,” konkluderer han.

Lars Eller er ikke ene om at trække i Rødovretrøjen for en dag. Også Mikkel Bødker, der laver mange mål i NHL ser frem til den vilde dag.

”Jeg glæder mig til at holde en stor hockeyfest i Rødovre, hvor det startede for mig og jeg glæder mig til at komme tilbage og forhåbentlig kommer der en masse unge børn, der kan få samme passion,” siger han.

Skal have folk i hallen

For Rødovre Mighty Bulls er det en stor ære at få kæmpestjernene hjem igen.

”Det er stort at ligge arena til sådan et arrangement også for vores egne spillere, og vi gør vores bedste til at få folk i hallen,” siger Morten Nielsen fra RMB.

”VI er stolte over at kunne fortsætte trenden fra sidste år. Det bliver en stor aften. Det er der ingen tvivl om,” tilføjer han.

Lige nu består turneringen af Aalborg, Herning og Rødovre, mens det sidste og fjerde hold endnu mangler at blive afsløret. Du kan købe billetter til arrangementet på Hockeystars.dk. Overskuddet går til ungdommens ishockeyspillere i Danmark.