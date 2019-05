Madglade frivillige søges

Madskolerne har til formål at give børn og unge viden om mad, måltider og motion på en sjov og lærerig måde. Bag madskolerne står 4H, som – i et ikke kommercielt samarbejde med Landbrug & Fødevarer og REMA 1000. Foto: Arkiv

mad Interessen for at komme på Madskole er stor blandt børn og forældre, men der mangler frivillige hænder i køkkenet, hvis sidste års succes skal gentages på Valhøj Skole i sommerferien.

Af Christian Valsted

Masser af madglade børn håber på at få en plads på en af sommerens Madskoler og lokalt er der stor efterspørgsel, men for at sidste års succes kan gentages, er der brug for frivillige. Derfor søger Madskolerne med lys og lygte efter madinteresserede frivillige, som har lyst og mod på at få en sjov og anderledes uge med børn og mad i uge 31.

Lokal Nyt var sidste sommer forbi skolekøkkenet på Valhøj Skole, hvor 24 børn og unge brugte en uge af deres sommerferie på at blive klogere på madlavning. Her var forældrene smidt ud af køkkenet og i stedet havde seks frivillige madinstruktører valgt at stå for undervisningen. En af dem var den pensionerede folkeskolelærer Lene Døssing.

”Fantastisk at børn kommer i deres sommerferie og vil undervises. De har lært at lave mad, blevet klogere på madspild og samtidig har vi hygget os utrolig meget,” udtalte hun sidste år i lokalavisen.

Ingen krav til evner i køkkenet

I år kniber til gengæld med at rekvirere frivillige og det kan betyde, at Madskolen i Rødovre aflyses.

Kravet for at blive frivillig er, ifølge arrangørerne, først og fremmest, at man har lysten og interessen.

”Der er ingen krav om særlige kompetencer for at blive instruktør, men det er vigtigt, at man har lysten til at gøre en forskel og give børn gode oplevelser med mad og sundhed,” siger Line Damsgaard, der er projektleder og ernæringschef i Landbrug & Fødevarer.

Du kan læse mere om madskolerne på madskoler.dk