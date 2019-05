Kreativitet styrker hjernen

SPONSORERET INDHOLD Hjernegymnastik er blevet en voksende branche over det seneste år. I dag kan du få en række apps, som lover dig, at du træner din hjerne, når du benytter dem. Men du behøver faktisk ikke gøre andet end at være kreativ, hvis du gerne vil træne din hjerne.

Vores hjerne er på mange måder finurlige, fordi de gerne vil bruges. Vi skal holde den i gang, hvis vi skal styrke den. Det kan være alt fra at studere noget svært til at strikke. Reglen er generelt, at du skal føle dig udfordret. Det er en god idé at have en hobby, som er anderledes end dit job. Det kan f.eks. være håndarbejde.

Gode råd til at bruge din hjerne mere

På mange måder er det rart at vide, at vi selv kan gøre noget for at holde os unge. Du kan prøve disse ting af:

Brug dine hænder. Her tænker vi på, at du skaber noget, som ikke allerede var der.

Læs noget svært faglitteratur. Du udfordrer dine hjerne, når du læser noget, som du ikke lige forstår. Der er intet galt med at hygge sig med en god krimi, men det er sjældent, at den vil være særlig udfordrende for dig. Prøv at læs om et emne som du aldrig har læst om før.

Dyrk motion. Motion har vist sig at være ufatteligt gavnligt til at styrke din hjerne. Især hvis du dyrker noget motion, hvor du også skal regne noget ud. Derfor kan fodbold eller terrænløb være godt for din hjerne.

Spil på et instrument. Mange undersøgelser har vist, at vi træner bestemte dele af vores hjerne, når vi spiller musik. Det er især godt, hvis du lærer at spille på et nyt instrument. Eller et nyt svært nummer.

Husk at du holder dig ung ved at holde din hjerne ung.