Kan blive landets nye hotdogkonge

Fredag den 31. maj 2019 afvikles finalen for DM i Hotdog-spisning for femte gang i Aalborg og det ligner en historisk tæt finale med både veteraner og debutanter. Foto: Presse

ædedolke 28-årige Kristian Holdt er finaleklar til DM i hotdogspisning efter han kværnede 12 hotdogs på 15 minutter hos Steff’s Place i Rødovre Centrum i kvalifikationen. ”Jeg forventer at spise 20 i finalen,” lyder det fra Rødovres repræsentant i årets store ’sportsevent’.

Af Christian Valsted

Han har i flere år haft et godt øje til konkurrencen, men det var først i år, at han havde modet til at deltage.

Den 28-årige Kristian Holdt fra Frederiksberg skal fredag den 30. maj repræsentere Rødovre til DM i hotdogspisning, efter han kvalificerede sig som sidste mand til den store finale, der finder sted på Gammel Torv i Aalborg på fredag.

Alle har haft mulighed for at deltage i konkurrencen og for Kristians vedkommende kom finalebilletten i hus hos Steff’s Place i Rødovre Centrum, hvilket også er årsagen til, at Kristian repræsenterer Rødovre i finalen.

”Min kæreste opfordrede mig faktisk til at stille op og det er da meget rart at vide, at hun gerne ville kendes ved mig, selvom jeg kastede hotdogs i ansigtet. Til kvalifikationsforsøget kiggede min ven også forbi og det var da lidt specielt at spise 12 hotdogs til offentlig skue,” fortæller Kristian, der til finalen er underdog – eller underhotdog om man vil.

”Jeg er oppe imod ni hårde konkurrenten og jeg er ret realistisk i forhold til mine vinderchancer. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at vinde, men det bliver nok svært,” siger Kristian, der selv forventer at kunne spise 20 hotdogs i finalen på 15 minutter.

”Og det er ikke nok til at vinde, men jeg vil kæmpe alt hvad jeg kan,” siger Kristian, der af kollegerne i Skattestyrelsen har fået kælenavnet ‘Madøre’, fordi han altid går all in.

Drengedrøm

Det har for Kristian været lidt af en drengedrøm, der går i opfyldelse at kunne få lov til at gå amok i en pølsevogn og spise alle de hotdogs, han kunne.

Og han er glad for at spise.

Blandt andet har han prøvet kræfter med Taxiburgeren på hele tre kg fra Hillerød, hvor han desværre kun spiste 2,5 kg af burgeren. Og så havde han det ret dårligt bagefter. Men det er ikke kun burgere og hotdogs, som Kristian er god til at spise på tid.

Han har også vundet en konkurrence, hvor han ved en uofficiel flødebollespisningskonkurrence vandt en kasse øl ved at spise fem flødeboller på blot 10 sekunder.

”Jeg kan godt lide mad og i en hotdog er der en god kombination af noget sødt, surt og stærkt. Der har altid været noget tiltrækkende og noget specielt over en pølsevogn. Jeg kan huske, at jeg som barn blev væk fra mine forældre på Strøget på en tur til København og at de senere fandt mig i køen til en pølsevogn,” fortæller Kristian Holdt.

Historisk tæt finale

Den forsvarende og 6-dobbelt Danmarksmester, Ruben Mikkelsen, stiller ikke op i år og der bliver derfor kamp om trofæet, æren og rejsegavekortet på 20.000 kroner, som er hovedpræmien til Danmarks største ædedolk.

Endnu engang er det Gammel Torv i Aalborg midtby, der skal danne rammerne for dette års finale i DM i Hotdogspisning, når Danmarks næste hotdogkonge skal findes.