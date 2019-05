Kæmpe ramadanfest mod forskelle

Sidste år inviterede Tuncay (tv) vennerne hjem til ramadanfest. I år er Rødovregaard blevet lejet, så alle, der kan lide have god mad og masser af dialogsamtaler, kan være med. Foto: Arkiv

ramadanfest Mere end nogensinde før er der brug for arrangementer, der nedbryder fordomme og skaber samvær på tværs af forskelle, mener Udsatterådet og Integrationsrådet, der nu arrangerer åben Ramadan-fest for alle.

Af André Bentsen

I Rødovre er der lige nu 65 særligt udsatte og eller hjemmeløse, der hver dag har svært ved at sikre sig selv et sundt måltid aftensmad.

I anledning af ramadanen har Integrationsrådet, sammen med Udsatterådet og foreningen Danmarks Farver, derfor inviteret dig og alle andre til stor middag.

Efter solnedgang vel at bemærke, for sådan er det i ramadanen, der er en fastemåned indenfor den muslimske trosretning, Islam. Ved at faste aktualiserer muslimer koranens åbenbaring, idet ramadan er måneden for Koranens åbenbaring. Ramadanen strækker sig over 29 til 30 dage uden mad, drikke, røg og seksuelt samvær fra daggry til solnedgang.

Der er brug for mere dialog mellem folk

“Integrationsrådet har fokus på dialog og samarbejde med råd og foreninger i Rødovre. Da vi hørte, at der er cirka 65 hjemløse/udsatte i Rødovre, er det indlysende, vi må gøre noget for dem. Det kan starte med, vi inviterer dem til mad,” fortæller Tuncay Balaban.

De to råd er gået sammen med foreningen Danmarks Farver om at holde ramadanmiddagen på Rød-

ovregaard efter solnedgang den 27. maj, altså fra klokken 20.30 til 23.

På dagen vil der komme fint besøg og være live-musik og dialogsamtaler på tværs af bordene.

“Ramadan er muslimernes ‘jul’, vi faster, det går ikke kun ud på at sulte sig, man skal bruge denne måned til at reflektere, finde ro og tænke på andre som måske ikke har det lige så godt som én selv,” siger Tuncay Balaban, der også mener, at ramadanen er en tid, hvor man skal være mere sammen med familien, venner og naboer.

Vild tid at leve i

I både integrations- og udsatterådet mener man, at tiden er kommet til flere af denne slags arrangementer, der kan nedbryde grænser og fordomme.

“Vi har mere end nogensinde før brug for sådanne arangenmenter, der bringer folk sammen nedbryder fordomme og fjerner barrierere. Når vi taler sammen, lærer vi hinanden at kende og bliver til mere end bare ham fra fodbold eller hende fra aftenskolen,” siger Tuncay og fortsætter:

“Når vi ikke taler sammen, bliver de bare til ham den mærkelige.”

Tuncay har været med til at arrangere ramadanmiddag mange andre steder, og synes, turen er kommet til Rødovre.