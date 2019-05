Jeg er helt blank!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Så begyndte det store valgcirkus. Vi skal vælge 179 mennesker til at skalte og valte over vores penge, samfund og fremtid de næste fire år. Og her to uger inde i valgkampen, er jeg allerede blevet træt.

Af Chrummer

Man skal lytte til rigtig meget møg (dét, som jeg kalder lort), før ørerne falder af. Men jeg må indrømme, at mine ører hænger i meget tynde tråde.

Man kan næsten ikke undgå valgflæsk, lige meget om man er på de sociale medier, TV eller Radio. Argh lige med undtagelse af P2 – man kan ikke engang slå tiden ihjel på en pornoside, uden at man skal blive mindet om, at man også kan stemme på Joachim B. Olsen.

Den gang Jacob Haugaard blev valgt ind i Folketinget, var det med løfte om medvind på cykelstierne. Sammenlignet med hvad der ellers bliver lovet i dansk politik i dag – så må man nærmest sige, at Haugaard var den med det mest realistiske løfte.

Jeg ved godt, at man i mange lande dør i kampen for at få demokrati og stemmeret – og jeg vil også vise min gode vilje ved at gå ned til stemmeboksen og smide min stemme i. Men jeg tror, den bliver blank.

Jeg elsker vores demokrati, men jeg er ikke så vild med vores politikere. Når man, ifølge meningsmålingerne, kan rejse rundt og brænde koranen af og ryge i Folketinget med syv mandater, så er der sgu noget galt.

Så er der nogle politikere, der ikke har klaret sig skide godt, når så mange mennesker vælger dem fra, som burde være de seriøse politikere og sætter kryds ud for en hjerneskadet provokatør med hang til ildspåsættelese.

Min politikerlede er så udbredt, at jeg ikke kan se en partilederrunde på TV uden at spise rucola-salat. Så kombinerer jeg politikerlede med mad-lede – og kan gå i seng syrligt stemt.

Jeg tror ikke på, at de, der kæmper rundt omkring i verdenen for at få demokrati, forestiller sig, at det er SÅDAN det ender. I årtier har vi været vidner til, at partier med 10-20 pct af stemmerne, bliver så tunge på vægtskålen, at de kommer til at bestemme over de 80-90 pct, som IKKE har stemt på dem! Det er der ikke meget flertal over.

Hvis der var noget ved politikere i dag, så burde man respektere, hvad et flertal ønsker. Lige nu ønsker en stor del Venstre og en anden stor del Socialdemokratiet. Hvordan magten så ender hos De Radikale eller DF, fatter jeg ikke.

Jeg har kapituleret. Men det er nok, fordi jeg ikke er klog nok og har misforstået demokratiet. Så er det nok bedst for alle, at jeg stemmer blankt.