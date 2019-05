EU har indflydelse på din hverdag

The LOW building of the European Parliament in Strasbourg at sunset

Det er på søndag den 26. maj, at der er valg til Europa-Parlamentet. I alt skal der vælges 14 danske repræsentanter til det store europæiske fællesksab, der efter valget kommer til at bestå af 705 medlemmer. Foto: EU 2019

valg til eu EU kan virke knastørt og kedeligt, men beslutningerne, der bliver truffet i Europa-Parlamentet, har direkte indvirkning på din hverdag. Her er en lille guide til, hvad der er op og ned i det europæiske fællesskab.

Af Christian Valsted

På søndag skal der vælges nye medlemmer til Europa-Parlamentet. Ved sidste EU-valg i 2014 stemte 56,06 procent i Rødovre, hvilket var marginalt færre end de 56,3 procent, der stemte på landsplan.

Når du på søndag skal i stemmeboksen, kan du vælge mellem 135 politikere fra 10 forskellige partier. Der skal i alt vælges 14 politikere, som skal repræsentere Danmark og de 14 medlemmer bliver en del af et stort parlament, der efter valget kommer til at bestå af 705 medlemmer. I dag sidder der 751 medlemmer, men på grund af briternes udtræden af EU, vil medlemsantallet blive reduceret. Storbritanniens exit betyder også, at det sidste danske mandat først tiltræder, når Storbritannien helt har forladt EU.

Klima og migration

Siden valget i 2014 er der vedtaget mere end 700 love i EU, som i høj grad har indflydelse på din hverdag. Blandt andet en ordning, der har sikret gratis WIFI på offentlige steder og bindende mål om at reducere overforbruget af plastikposer, for bare at nævne to. De store valgtemaer er ikke overraskende klimaet og migration, men når der skal debatteres i EU, kommer de 14 repræsentanter fra Danmark ikke til at arbejde sammen. Som man kender det fra Folketinget vil de sidde i forskellige politiske grupper med andre politikere med samme politiske ideologi.

De danske politikere kommer hovedsageligt til at arbejde i Bruxelles, men den franske by Strasbourg er officielt Europa-Parlamentets hovedsæde.