Elever designer digital fremtid

Af André Bentsen

Teknologi og innovation er meget mere end gadgets. Det har elever og lærere sammen med ‘All About A’ bevist til fulde i fredags på TekX, hvor mottoet ‘Sammen om folkeskolen’ blev taget til yderste potens.

Hver af folkeskolerne i Rødovre stillede nemlig op med en lærer og fem elever i alderen fra 9 til 13 år.

“Dagen blev kulminationen af et længere projekt, hvor vi først lod 30 lærere gennemføre et designundervisningsforløb, der bliver afviklet i samarbejde med Julie Dafour (arkitekt) og Charlotte Carstensen (designer) fra All About A,” fortæller Jimmy Skov Glasdam Adetunji, afdelingsleder på Hendriks-

holm Skole.

Missionen er, at lærere og elever modtager den samme kompetenceopbygning og derefter tager de deres viden med hjem på egen skole, hvor de i fællesskab udarbejder deres eget designundervisningsforløb for skolens klasser.

Selve dagen startede med små igangsætterøvelser, hvor eleverne blev ‘tunet’ ind på designtænkning.

Efterfølgende gennemførte eleverne i mindre grupper en fuld designproces, hvor de skulle designe et objekt, der arbejder med temaet: Lys i rum.

“Og nej – ikke bare en lampe, det var så meget mere,” griner Jimmy.

“Noget der kan fjerne angst for mørk, en Tipi, en kombineret lampe og bold, et rumvæsen, fantasien havde bogstaveligt talt ingen grænser. Lyskildernes farve, materialevalg og sammensætning var på ingen måde tilfældige,” fortsætter han.

Eleverne fordybede sig dagen igennem sammen med Charlotte og Julie i overvejelser omkring komplimenterende valg, således at det endelige produkt fremstod som en helstøbt designløsning.

Den personlige historie og temaet for hver lyskilde blev udfoldet under de afsluttende præsentationer.

Emmede af fokus

Som afdelingsleder må det have været en drøm at mærke, hvordan elever og lærere slap frygten for at fremlægge, fordi fokus var fuldstændig fjernet fra individet og lagt over på produkt og designproces. De enkelte grupper gav en dybdegående præsentation af deres prototyper og tilskuerne fik indsigt i

både proces, hensigt og beslutninger, som ledte frem til det afsluttende resultat.

I feed-back fasen til hver enkelt gruppe var der en sjælden ro og rummet emmede af fokus.

Alle elever blev fanget ind af Julie og Charlottes evne til at trække på deres særskilte bagkatalog indenfor design og arkitektur, således at feedbacken blev løftet til et niveau, hvor samtlige detaljer og kvaliteter i produkterne blev tydeliggjort for tilhørerne.

“Der var ikke tale om ros for at rose, men en ægte anerkendelse af prototypernes individuelle kvaliteter,” fortæller Jimmy, der kalder selve feedbacken for en del af læringsprocessen.

“Alle går herfra med følelsen af at have været kompetente bidragsydere dagen igennem og have afleveret et kvalitetsprodukt på højt niveau,” konkluderer Jimmy Skov Glasdam, der tiltrådte som afdelingsleder med ansvar for teknologi og Innovation på Hendriksholm skole for lidt mere end et år siden. Og der er allerede sket meget, mener han.

“Her ser vi eksempelvis det store udbytte ved at have rigtige erhvervsdrivende til at give respons, da de har helt særlig viden indenfor området, som gør, at de kan fremhæve kvaliteter, som måske ikke havde været lige så nemme at finde for en lærer,” understreger Jimmy Skov Glasdam.