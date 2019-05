Det historiske EU

EU som vi kender det tog sin begyndelse i 1952 som EKSF, Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab. Foto: SignElements

valg til eu Hvad er EU egentlig for en størrelse og hvordan begyndte det hele? Det har vi kigget nærmere på.

Af Nicklas Skov Larsen

Siden sin indtrædelse i EU i ‘73 har Danmark haft en turbulent forhold til det Europæiske samarbejde og mange af de lidt ældre generationer husker sikkert, hvordan vi i løbet af ‘93 måtte til valg-

urnerne to gange, før det lykkedes at overbevise befolkningen om at stemme ja til EU – med forbehold. Igen i 2000 valgt danskerne at tage et skridt tilbage og stemte nej til indførelse af Euroen som vores nye valuta.

EU, som vi kender det i dag, tog sin begyndelse i 1952 som EKSF, Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab. Formålet med EKSF var at forhindre krig mellem de deltagende lande, der omfattede Belgien, Frankrig, Holland, Italien, Luxembourg og Tyskland. I 1957 underskrev de seks lande Rom-traktaten, der gav fællesskabet navnet Det Europæiske Fællesskab, EF. Det nye fællesskab havde til formål at arbejde hen imod et indre fælles marked, uden toldmure og med en fælles told på varer udefra.

I 1973 blev Danmark, Storbritannien og Irland medlemmer af EF i den første udvidelse af samarbejdet siden dets begyndelse, samme år stemte Norges befolkning Nej til deres EF-medlemskab.

I 1986 vedtog EF Den Europæiske Fælles Akt, i Danmark blev traktaten omtalt som EF-Pakken. Formålet med traktaten var at sætte skub i det indre marked og det europæiske politiske samarbejde, ved at ensarte medlemslandenes lovgivning, samt skabe bedre forbindelse mellem økonomisk og monetær politik.

Nej til Euroen

De fleste danskere, der skulle til valg i 1993, husker nok den danske afstemning om Maastrichttraktaten. I første omgang stemte danskerne nej til traktaten, der omdøbte fællesskabet fra EF til EU og etablerede den fællesbeslutningsprocedure, der gjorde Ministerrådet og Europaparlamentet til de lovgivende magter på en række områder. Det lykkedes den danske regering at forhandle sig frem til fire forbehold i den såkaldte Edinburgh aftale, hvorefter danskerne stemte ja til traktaten – med forbehold.

I 2000 stemte danskerne nej til Euro, som i mange EU-landre erstattede landenes gamle valutaer i 2002. Imellem 1995 og 2007 udvider EU til at omfatte 27 lande og i 2013 bliver Kroatien også medlem.

Hvor tids største omvæltning i EU kom i 2016, da Storbritannien valgte at stemme sig ud af EU. I en begivenhed, der i folkemunde er blevet døbt Brexit, valgte Storbritannien at aktivere artikel 50 i Lissabontraktaten, der giver et medlemsland to år til at forhandle vilkårene for deres udtrædelse af EU. Det er første gang i EUs historie, at et medlemsland har valgt at forlade fællesskabet – en beslutning der utvivlsomt har givet og fortsat vil give Storbritannien store udfordringer i fremtiden.