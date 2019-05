Damhusdalen oversvømmes hvis du glemmer at stemme

Området syd for Roskildevej vil blive oversvømmet om én generation, hvis temperaturen stiger med 4 grader. Foto: Brian Poulsen/Arkiv

Om bare én generation, kan den sydligste del af Rødovre stå permanent under vand. Det er konsekvensen af de havstigninger og grundvandsstigninger, som klimaforandringerne skaber,” siger EP-kandidat, Troels Stru Schmidt (F), der sammen med tre konkurrenter opfordrer flere til at stemme til Europaparlamentsvalget.

Af Brian Poulsen

Hvis du tror, det er din kommune, der bestemmer, hvilke virksomheder, der skal bygge din næste kunstgræs

bane, eller at det er din børnehave rundt om hjørnet, der selv bestemmer, hvilke regler der er, så tro om igen. Lige så lidt, som det er din lokale købmand, der bestemmer, hvor mange kemikalier, der er i maden på hylderne, lige så lidt er det beslutningstagerne tæt på dig, der sætter rammerne om dit liv.

Heldigvis, for hvis Rødovre alene skulle gøre noget ved den globale opvarmning, så var Rødovre Syd allerede oversvømmet om bare én generation.

Det fortæller Troels Stru Schmidt fra SF, der deltog i FNs klimakonference, COP24, og fik et klart og entydigt budskab med fra eksperterne: ”Vi stiler stadig mod 4 graders global opvarmning og det vil få voldsomme konsekvenser lokalt.”

Ifølge de nyeste tal fra Miljøstyrelsen, skal der mindre end fem meters havstigning til, før området omkring Damhusdalen og de omkringliggende veje syd for Roskildevej bliver oversvømmet.

“Og så har vi ikke engang taget højde for stormflod og grundvandsstigninger,” siger Troels Stru Schmidt.

Og derfor er EP-valget, vigtigt, ikke bare for Rødovre – men OGSÅ for Rødovre.

Vi er nemlig den første generation, som kender til klimaforandringer, men vi er også den sidste generation, som kan nå at bekæmpe klimaforandringer. Mange kandidater har foreslået forskellige grader af bindende klimalove med reduktion af CO2-forureningen.

“Vi tænker ofte, at klimaforandringer først kommer i fremtiden og at de mest rammer de fattigste lande,” siger Troels Stru Schmidt. Nå ja, og Rødovre-Syd.

En af konkurrenterne til EP-valget Rina Ronja Kari skal da heller ikke bruge mere end et halvt minut til at fortælle, hvorfor det er vigtigt, især for borgerne i Rødovre, at stemme til valget.

”Det er super vigtigt, at I stemmer, fordi EU har regler om, hvor folkeskolerne må købe ind henne og om Rødovre Kommune må fravælge virksomheder i deres udbudsrunder og hvilke kemikalier der er i dit supermarked. Så hvis du har en holdning til dit samfund og til din kommune, så husk at stemme,” siger hun på en video på rnn.dk, der opfordrer alle til at deltage i valget.

Her kan du også se Venstres Charlotte Munch fortælle, hvordan hun synes, borgerne i Rødovre, skal bruge EU til at presse resten af verdenen.

”Kun 56 procent stemmer til EP-valget og det er rigtig ærgerligt. Det er vores samarbejde med EU, der gør, at vi kan bevæge os frit rundt og at unge kan rejse ud af landet og studere. Ligesom det er blevet nemmere at være handicappet og ældre på grund af EU,” siger hun.