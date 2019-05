Alle partier bag aftale om valgplakater

Borgmester Erik Nielsen (S) svarer igen efter at Rasmus Jarlov (C) i sidste uge kritiserede kommunen for at have pillet hans valgplakater ned Foto: Arkiv

valgkamp Der er fuld gang i folketingsvalgkampen, og de håbefulde kandidater er hurtige på aftrækkeren for at skabe opmærksomhed. I forrige uges udgave af vores lokalavis kunne man læse Rasmus Jarlov fra Det Konservative Folkeparti kritisere Rødovre Kommune, fordi medarbejdere fra kommunens tekniske forvaltning har taget de valgplakater ned, som hang i vejtræerne.

Af Erik Nielsen, Borgmester

Det er aldrig godt, når politikere kravler op i træer, og inden Rasmus Jarlov kravler alt for højt op i (vej)træet, bør han tage en snak med sine lokale partifæller. Alle partier – også Det Konservative Folkeparti – står nemlig bag den fælles aftale, der gælder for ophængning af valgplakater i Rødovre. Her fremgår det blandt andet at valgplakater ikke må hænges op på broer og på netop vejtræer. Det er i øvrigt blevet bekræftet af C lokalt.

I Rødovre planter vi træer, ikke for at der skal være plads til plakater, men af hensyn til miljøet, og et træ for hvert barn der bliver født i Rødovre. Derudover så går nogle af landets største og mest trafikerede veje gennem Rødovre, og alle partier er heldigvis enige om, at trafiksikkerheden skal prioriteres før kandidaternes mulighed for at blive profileret.

Jeg vil ønske god valgkamp til alle lokale kandidater og opfordre dem til at kæmpe for, at metroen kommer til Rødovre, og at der bliver opsat støjværn ved Motorring 3.