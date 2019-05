ROG til DM i teamgym

På lørdag går det løs igen, når der er DM i teamgym og ROG har hele fire hold kvalificeret. Foto: Brian Poulsen / arkiv

Teamgym DR streamer DM i teamgym på lørdag i Brøndby Hallen, hvor ROG er repræsenteret med fire hold.

Af Peter Fugl Jensen

ROG har fordoblet deres antal af hold til DM og det alene må betragtes som en succes inden DM afvikles på lørdag i Rødovrehallen.

“Der kæmpes i alt om 12 DM-titler i aldersgrupperne micro, mini, junior og senior. Der er drenge, pige og mix i hver aldersgruppe,” fortæller Thomas Marconi Ludvigsen, der er næstformand i ROG. Han fortsætter:

“Det er altså Winners Final og er en virkelig stor begivenhed indenfor Teamgym sporten.”

“Vi har Micro pige 1 og 2 med, som kæmper om samme titel. Det er ikke sket før, at der er to hold fra samme forening i samme række række, der kvalificerer sig. I Micro er de mellem 7 og 10 år.”

“Så har vi mini pige 1 og mini mix. Her er de mellem 10 og 13 år,” siger Marconi Ludvigsen, der ærgrer sig over, at ROG endnu ikke har drengehold med i eliterækken.

“Men vores drenge vandt talentækken i år.”

Forventningerne

Dermed er ROG med til at kæmpe om tre DM-titler.

“Det er gymnastikkens superliga og de øvrige hold er alle meget dygtige. I Micro vil der formentligt

være tæt kamp om guldet mellem ROG 1 og Djurs, men alt kan ske på dagen og drømmen er, at ROG holdene står skulder ved skulder ved præmieoverrækkelsen. Det ville være helt vildt,” siger Marconi Ludvigsen.

I Mini mix forventes der også skarp konkurrence om 1. pladsen mellem Gladsaxe og ROG.

“Mini pige 1 er seedet 4 og ingen havde regnet med, at holdet kunne komme med til DM, da de startede sæsonen. Vi regner ikke med medalje,” slutter næstformanden.

Der er altid mange mennesker og en herlig stemning til DM i teamgym i Brøndby Hallen.