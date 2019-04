Vinder DM-guld med sang fra Ringenes Herre

Det er tredje gang, at Rødovre Concert Band vinder danmarksmesterskabet. Billedet er fra årets nytårskoncert i Viften. Foto: Brian Poulsen

musik Rødovre Concert Band har for alvor fundet melodien. I sidste weekend vandt det lokale orkester endnu engang danmarksmesterskabet for harmoniorkestre. En titel der samtidig giver adgang til det kommende europamesterskab i Frankrig.

Af Christian Valsted

Rødovre kan endnu engang bryste sig af at have Danmarks bedste harmoniorkester.

Lørdag den 6. april deltog Rødovre Concert Band ved Dansk Amatør Orkesterforbunds danmarksmesterskab for harmoniorkestre i DR Koncerthus og her blev det til en overbevisende sejr.

Rødovre Concert Band fik ved konkurrencen en flot score på 95,1 point ud af 100. Dermed var der et godt stykke ned til Aarhus Postorkester på andenpladsen med 90,7 point, og Lyngby-Taarbæk Harmoniorkester med 86,6 point.

”Det er en fantastisk anerkendelse at blive kåret som vindere af danmarksmesterskaberne. Vi har knoklet benhårdt i flere måneder op til DM, og så er det bare fedt at det giver pote på den her måde,’ lyder det fra Jørgen Jensen, der er formand for orkestret.

Til konkurrencen styrede dirigent Peter Ettrup Larsen tropperne igennem det svære pligtstykke, som alle orkestre skal spille, og herefter spillede Rødovre Concert Band fire satser fra ‘Ringenes Herre’ af Johan de Meij som deres selvvalgte nummer.

Skal repræsentere Danmark

Sejren ved danmarksmesterskabet for harmoniorkester giver også Rødovre Concert Band en billet til europamesterskaberne, som finder sted i Lille i Frankrig til næste, hvor orkestret vil repræsentere ikke bare Rødovre, men hele Danmark.

”Vi glæder os super meget til at skulle til EM. Vi kommer til at skulle spare nogle penge sammen i orkestret, da sådan en tur ikke er helt billig, men det bliver en fantastisk oplevelse at skulle repræsentere Danmark ved EM for tredje gang,” siger en glad Jørgen Jensen.

Udover DM-guldet i hovedkonkurrencen, var der også hæder at hente til orkesterets sopransaxofonist Laura Kjærgaard, der vandt solistprisen, for sin præstation som Gollum i Ringenes Herre.

Hvis du har lyst til at høre orkestret spille live, er der mulighed for det i Tivolis Koncertsal fredag den 14. juni, hvor man blandt andet høre pligtstykket fra DM. Koncerten er gratis hvis du har årskort, ellers koster det 50 kroner plus entre til tivoli.