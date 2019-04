Tryller graffiti-kunst frem i ungdomsklub

Thomas Kirkegård forvandler gamle cementmure i sin barndomsklub til livsglad kunst. Foto: Brian Poulsen

graffiti En kedelig kælderskakt har fået nyt liv i Klub Valhøj. Leveret helt gratis af to graffiti-malere, der gerne ville give noget tilbage til deres gamle ungdomsklub.

Af Christian Valsted

Et trist kælderareal for foden af en trappe skal inden længe være et nyt opholdssted for de unge klubmedlemmer i Klub Valhøj på Brandholms Allé.

Før blev kælderskakten brug til opbevaring af diverse effekter, men efter en henvendelse til klubben fra 41-årige Thomas ’Trylle’ Kirkegård har arealet nu fået nyt liv.

Den lokale grafittimaler, der har boet i Bybjerget i hele sit liv, tilbød at dekorere kælderskaktens lange vægge kvit og frit. På fire dage forvandlede han, sammen med en ven, de kedelige vægge til et mere indbydende opholdssted.

”Jeg er gammel Bybjerget-dreng og har gået i fritidsklubben, så jeg ville gerne give lidt tilbage. Graffiti er i mit hjerte og jeg har malet, siden jeg var helt ung. I gamle dage fik jeg måske lidt bøder for at male, men nu kan jeg ligeså godt bruge det kunstnerisk på steder, der godt kunne trænge til det,” siger Thomas ’Trylle’ Kirkegård, imens han ryster en spraydåse og gør sig klar til at udsmykke den store væg i Klub Valhøj.

Kommer til at blomstre

Klub Valhøj består af to afdelinger. 70 skoleelever fra 3. til 6. klasse fra Valhøj Skole benytter klubben om eftermiddagen, mens alle Rødovres unge er velkommen om aftenen. I forbindelse med graffiti-projektet har Klub Valhøj samtidig indrettet et kælderlokale til en stor lounge med flydesofaer, brætspil og en projekter til filmhygge.

”Vi brugte ikke rummet tidligere, men vi spurgte de unge, hvad de godt kunne tænke sig og det har vi så forsøgt at føre ud i livet. I vores nye flotte skakt vil der også komme en basketball-kurv op, så det er en helt ny måde at udnytte pladsen på,” fortæller pædagog Morten Litske.

Væggene i det nye lounge-område er også dekoreret med graffitikunst, som klubbens unge selv har været med til at bestemme. Til kunsten i kælderskakten har Thomas ’Trylle’ Kirkegård og kammeraten Yann imidlertid haft helt frie hænder til at udfolde sig kreativt.

”Det er fantastisk, at de begge har lyst til at give noget tilbage til det sted, hvor de kommer fra. De to graffiti-malere har begge børn på Valhøj Skole og det er dej- ligt, at de, som tidligere klubmedlemmer og nu i rollen som forældre, vil være en aktiv del af at få klubben til at blomstre,” fortæller Morten Sønderup, der er SFO-

leder i Klub Valhøj.

Annonce

Thomas ’Trylle’ Kirkegård ønskede at udsmykke sin tidligere ungdomsklub i Bybjerget og Klub Valhøj har derfor fået helt nyt liv. Senere skal der monteres en basketballkurv, så kælderen bliver et sted, hvor de unge har lyst til at opholde sig. Fotos: Red.