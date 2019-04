Tidligere toprytter er Danmarks bedste vvs-energilærling

Emil Wang modtager titlen fra statsminister Lars Løkke Rasmussen Foto: Presse

DM Skills Danmarks bedste vvs-energilærling kommer fra Rødovre. Vandt på konkurrents fejl i afgørende minutter.

Af André Bentsen

Skills 2019 Det første DM i Skills blev afholdt i 2011.

Det er Danmarks største uddannelsesevent og havde i år over 51.000 besøgende, da arrangementet blev afholdt fra den 4.-6. april i Arena Næstved.

Dette års arrangement satte samtidig ny rekord med 43 konkurrencefag (et enkelt mere end i 2018) og 17 demonstrationsfag.

Emil Wang har været i mange finaler, men aldrig før har han vundet en, der ikke handler om cykling.

I weekenden tog den tidligere toprytter fra Cykleklubben Fix sejren ved DM i Skills i Næstved og kan dermed kalde sig for landets dygtigste vvs-energilærling. Brancheorganisationen TEKNIQ Arbejdsgiverne håber, at den nye danmarksmester kan inspirere mange flere unge til også at vælge en erhvervsuddannelse.

Annonce

Det blev da heller ikke til de normale kindkys på podiet som man kender fra cykelsporten, men til velfortjente præmier og rosende ord fra statsminister Lars Løkke Rasmussen, da vvs-energilærlingen fra VVS & Taggruppen Entreprise i Rødovre indtog den store scene i Arena Næstved.

”Det er super fedt at have vundet. Konkurrencen var virkelig hård, og jeg følte mig slet ikke sikker på, at jeg ville vinde. Min nærmeste konkurrent lavede en fejl til sidst, som nok blev afgørende, men det var virkelig tæt. Da jeg blev færdig med min opgave, havde jeg fx kun fem minutter tilbage, så det kunne godt være gået galt,” sagde den 23-årige vinder.

Bliver rollemodel

DM i Skills har siden starten i 2011 udviklet sig til et kæmpe tilløbsstykke for både lærlinge, folkeskoleelever og forældre, der får et bedre indtryk af, hvad de mange erhvervsuddannelser har at byde på. Årets udgave var ingen undtagelse med over 51.000 gæster de tre konkurrencedage.

”Det er først og fremmest en sejr for mig selv og noget, som er virkelig fedt at kunne tage med videre i min karriere. Vi får at vide, at vi skal være rollemodeller for branchen, og selvom det ikke er noget, jeg er vant til, så tager jeg gerne det med,” sagde Emil Wang.

En vigtig øjenåbner

I alt deltog omkring 300 lærlinge fra 43 konkurrencefag i årets mesterskaber. Og ifølge brancheorganisationen TEKNIQ Arbejdsgiverne har DM i Skills en vigtig rolle, når det gælder om at få unge og ikke mindst deres forældre til at vende blikket mod erhvervsuddannelserne.

”Finaledeltagerne er de perfekte ambassadører for vores uddannelser. Emil og hans dygtige medfinalister understreger bare, hvor langt man kan komme med en erhvervsuddannelse. Eksempelvis elektriker- og vvs-energiuddannelserne er jo både spændende og teknisk udfordrende fag, hvor man for alvor får lukket op for en lang række karrieremuligheder. Det skal vi blive ved med at fortælle de unge, der står overfor at skulle vælge uddannelsesvej,” sagde Tina Voldby, underdirektør i TEKNIQ Arbejdsgiverne, som repræsenterer 4.300 virksomheder inden for el, vvs og metal.

”Hvis vi skal holde gang i det økonomiske opsving, har vi brug for mange flere dygtige faglærte. Det er et budskab, vi ikke kan gentage for mange gange. Jeg synes i hvert fald at årets finalister har gjort, hvad de kan for at præsentere uddannelserne fra deres allerbedste side,” sagde Tina Voldby.