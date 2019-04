Starter hjerter i IrmaByen

Henriette og naboer samler snart ind til hjertestartere i IrmaByen. Foto: Brian Poulsen

HJERTESTARTER Snart bor der 3.500 mennesker i Irma- Byen. Alligevel er der maksimalt adgang til én hjertestarter, hvis overhovedet til nogen. Det vil Hanne M. Schüsler ændre på. Derfor går hun nu dør til dør for at samle ind til, at de nye indbyggere selv køber en.

Af André Bentsen

Den første hjælp er den vigtigste hjælp. Derfor bekymrer det en af Rødovres nye tilflyttere, at der lige nu kun er én hjertestarter i IrmaByen og at den godt skjulte placering i Kaffetårnet sandsynligvis er ukendt for de fleste.

Hanne M. Schüsler har derfor startet sin egen indsamling, der skal gøre livet i Rødovres nye bydel tryggere. I hvert fald, hvis det lige er et hjertestop, man falder om med.

Søndag den 28. april mellem klokken 10 og 14 efterlyser hun derfor andre, der gerne vil gå en rute i Irmabyen.

”Jeg mangler stadig en håndfuld, der har lyst til at gå en rute, så vi kan samle ind til en hjertestarter i Irmabyen. Jeg har reserveret en del ruter allerede, så hvis du har lyst til at gå en af dem, så ring eller skriv til mig,” siger Hanne M. Schüsler.

”Der er vokset en lille ny bydel op i Rødovre, rundt om det gamle Irmatårn, hvor planen er, at der vil være cirka 1.000 boliger og 3.500 personer i 2024. Planen er, at Irmatårnet skal være et kulturelt samlingssted for hele Rødovre, så det vil være en bydel med mange besøgende og beboere, så jeg vil mene, det er et oplagt sted for en eller flere hjertestartere. Det ligger i øvrigt også tæt på Avarta, hvor der spilles mange fodboldkampe og der måske skal holdes store koncerter,” forklarer Hanne.

Involverer naboerne

Rødovre Lokal Nyt forsøgte forgæves at kontakte ELF Development, for at høre om de ville bakke op om projektet, men har endnu ikke haft heldet med os.

Men det er heller ikke så vigtigt for Hanne.

”Jeg vil egentlig gerne involvere dem, der bor i byen. Og der findes ikke så mange hjertestartere lige i nærheden, hvilket kan koste liv, hvis der skal løbes langt, så det er jo en god idé uanset hvad,” understreger Hanne M. Schüsler.

Annonce

Vil du samle ind til flere hjertestartere i IrmaByen, så kontakt Hanne M. Schüsler på telefonummer 28 74 21 34 eller E-mail: hanne.schusler@gmail.com.