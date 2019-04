Sæt din kulør på Rødovredagen

Nu kan du komme med dine egne input til årets Rødovredagen Foto: Brian Poulsen

Rødovredagen Selvom verdenen er blevet mindre, er den stadig kæmpe stor og værd at passe på lokalt. Det kommer til at sætte sit præg på årets Rødovredag, der er inspireret af FNs 17 Verdensmål. Præcis, hvordan det ender med at se ud. Er dog op til dig.

Af André Bentsen

Meld dig til workshop Hvis du vil med til den store idéworkshop skal du tilmelde dig senest den 29. april hos Rikke Ranzau på cn25537@rk.dk eller på 36 37 76 42.

Er du en del af en frivillig forening i Rødovre eller har du bare et godt take på, hvordan foreningsliv og frivillighed skal sættes på dagsordenen og gerne kombineret med et af FNs Verdensmål, så har Rødovre Kommune brug for dine input.

Torsdag den 2. maj holder de derfor idéworkshop klokken 17 til 19 på Rødovregaard, hvor alle er inviteret.

”Vi håber, at repræsentanter for hele Rødovre kultur- og foreningsliv har mulighed for at deltage i workshoppen, unge såvel som ældre. Det hælder både repræsentanter fora små foreninger, paraplyorganisationer og samråd,” understreger Janne Egelund Andersen og tilføjer:

”Du kan eksempelvis være socialt engageret, interesseret i miljø, kultur, idræt og/eller være for en boligforening. Det vigtigste er, at du er interesseret i at være med til at skabe en festdag i Rødovre.”

Rødovredagen afholdes for fjerde gang den 7. september og det er blevet lidt af en tradition, at kommunen forsøger at inddrage det lokale foreningsliv i planlægningen af både indhold og aktiviteter.

Bæredygtighed og fyrtårne

Én ting ligger dog allerede fast, afslører Kultur- og Fritidschef, Henning Elmelund.

”Vi lytter til, hvad foreningerne kommer med og der er plads til alle for det handler om mangfoldighed, men vi har tænkt os, at dagen skal tage udgangspunkt i FNs Verdensmålm og i bæredygtighed,” siger han.

For Rødovre Kommune er det afgørende, at foreningerne spiller ind, da man har et ønske om at udvikle byen sammen med borgerne, og der er Rødovredagen en afgørende ting.

”Foreningernes bidrag er forudsætning for, at det kan blive et godt arrangement. Rødovredagen har udviklet sig fra år til år og vores foreningsliv deltager mere og mere. Det er frivilligheden vi har fat i og derfor er vi ikke færdige med programlægningen endnu. Jeg håber, at borgerne får en rigtig god dag, hvor de får mulighed for at blive stimuleret og aktiveret og det kræver blandt andet nogle fyrtårnsarrangementer, der kan være trækplastre,” siger Henning Elmelund.

Umiddelbart er der allerede tre sikre elementer på dagen.

Forenings- og kulturaktiviteter med blandt andet debatter, folkekøkken og en afsluttende koncert.